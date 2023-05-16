Вівторок — день, коли варто зателефонувати колегам по роботі чи партнерам по бізнесу, і навіть провести з ними зустріч, вважають астрологи.

Розмова виявиться дуже корисною, ви отримаєте важливу інформацією, яка допоможе скласти вірні плани і досягти своїх цілей швидше, пише Ukr.Media.

Овен

Використовуйте першу половину дня для того, щоб розпочати справи, до яких раніше не наважувалися підступитися. Це стосується і робочих, і творчих проектів, а також може бути віднесено до особистого життя — наприклад, організації переїзду чи планування інших значних змін. Вам буде легко розбити великі завдання на дрібніші, і це стане першим кроком до їх вирішення.

Решта дня менше підходить для конкретних дій і більше — для спілкування та роздумів. Овнам вдасться справити гарне враження на оточуючих, це допоможе знайти вихід із складних та неоднозначних ситуацій.

Телець

День несподіваних подій, змін, яких ви не очікували. Багатьох Тельців дратує хаос, що панує навколо, але вдіяти з ним поки нічого не можна, можна тільки пристосуватися, і чим раніше ви це зробите, тим краще. Не завжди буде легко порозумітися з діловими партнерами, але відкритого конфлікту вдасться уникнути.

Будьте обережні у фінансових справах, утримайтеся від незапланованих покупок, намагайтеся уникнути великих витрат. Друга половина дня порадує добрими новинами, приємними сюрпризами.

Близнюки

З цього дня починається період важливих змін у вашому житті. Важливо не поспішати; зараз ви не можете вплинути на те, як розвиватимуться події, тому варто запастися терпінням. Намагайтеся не допускати помилок у дрібницях, особливо якщо справа стосується професійних справ та фінансів. Акуратність і навіть педантичність не будуть зайвими.

З'явиться можливість навчитися чогось нового, запозичити корисний досвід; не проґавте її. Імовірні незаплановані поїздки та зустрічі, а також отримання повідомлень від давніх знайомих.

Рак

Можливі проблеми і труднощі, але вони не завадять досягти успіху. Ви готові до рішучих дій; перешкоди, що виникають на шляху, не завадять вам досягти поставленої мети. Турбот буде багато, Ракам доведеться займатись і професійними, і сімейними справами, але представники знаку встигнуть все.

Підходящий день для прийому гостей, спілкування з друзями, а також з приємними колегами в домашній обстановці. Знайомі жінки дають поради, до яких варто прислухатися. Вечір — вдалий час для спілкування з коханою людиною, обговорення довгострокових планів.

Лев

День обіцяє успіхи у багатьох сферах життя, серйозні здобутки, значний прогрес у справах. Не можна сидіти склавши руки, треба діяти рішуче. Часто доводиться самотужки займатися складною та відповідальною роботою, приймати важливі рішення; на щастя, ви можете покластися на власну інтуїцію.

Можуть нагадати про себе якісь давні проблеми; зараз ви знайдете спосіб вирішити їх, покласти край черзі турбот. Друга половина дня обіцяє цікаві зустрічі та знайомства. Зверніть увагу на свій зовнішній вигляд — якщо він буде бездоганним, ви швидше завоюєте симпатії.

Діва

День складається непросто. Можливі проблеми на роботі, розбіжності із колегами. Багатьох Дів будуть відволікати від професійних справ сімейні турботи, таких представників знака не буде жодної вільної хвилини.

Важко порозумітися з жінками, нещодавні союзниці та помічниці починають підтримувати ваших недоброзичливців, а іноді вступають у відкриту боротьбу з вами. Бережіть себе, намагайтеся не нервувати через дрібниці, уникати перевантажень. Спокійний відпочинок, якісь приємні оздоровчі процедури допоможуть відновити сили.

Терези

Спокійний день, який добре підходить для роботи. Можна довести до кінця розпочаті раніше проекти, навести лад у справах, спокійно обміркувати плани на майбутнє. Тішить спілкування з друзями та однодумцями, вони щедро діляться з вами добрими ідеями, а часом і надихають на подвиги.

Ділові відносини можуть набути романтичного чи дружнього характеру, якщо ви цього захочете. Вдалий день для покупок, бажано придбати речі, які ви будете використовувати під час роботи або навчання. Деякі Терези отримають давно заслужену нагороду.

Скорпіон

Чим би ви не займалися цього дня, намагайтеся думати насамперед про результат, який прагнемо отримати, не дозволяйте непорозумінням, розбіжностям та власним емоціям відволікти вас від поставленої мети. Легко спалахують конфлікти, і часом це відбувається з вашої вини. Поводьтеся більш стримано, і день пройде спокійніше.

Можна робити невеликі покупки, зокрема незаплановані, а від серйозних придбань краще утриматися, як і від значних витрат, пов'язаних із поїздками і розвагами. У другій половині дня можливі цікаві ділові пропозиції.

Стрілець

Прекрасний день для нових починань, особливо що стосуються роботи. У Стрільців, які останнім часом розмірковували про те, щоб змінити сферу діяльності, буде можливість зробити це. Імовірні корисні знайомства, зустрічі з людьми, співпраця з якими відкриє нові перспективи.

Не виключені зміни на краще в особистих відносинах, багато Стрільців зможуть вирішити проблеми, які останнім часом затьмарювали їхнє життя. Легко подолати розбіжності з близькими, домовитись про загальні плани на майбутнє.

Козоріг

Вдалий день. У вас чудово виходить практично все, за що ви беретеся, і часто досягнення потрібного результату потребує лише мінімальних зусиль. Дуже добре цей день підходить для ділових переговорів, у тому числі — з людьми, з якими раніше не вдавалося порозумітися; цього разу вдасться домовитись про співпрацю.

З погляду особистих відносин день також сприятливий. Особливо прихильні зірки будуть до Козорогів, які довго не могли зважитися проявити ініціативу, зізнатися у своїх почуттях. Можливість виправити якісь помилки, допущені раніше.

Водолій

Напружений день вимагає самодисципліни. Намагайтеся тримати емоції під контролем, не піддавайтеся швидкоплинним поривам, не йдіть на поводу у людей, які вже неодноразово намагалися провокувати вас і домагатися свого за допомогою маніпуляцій. Можливі розбіжності з близькими, проблеми у сімейних стосунках.

Ви зможете багато чого досягти, якщо зосередитеся на роботі. Акуратність, увага до деталей дозволять уникнути помилок. Імовірні грошові надходження, не виключено, що вони виявляться навіть більшими, ніж ви очікували.

Риби

Будьте уважні і намагайтеся зберігати здоровий глузд. Є небезпека стати жертвою власних ілюзій, видати бажане за дійсне, до того ж хтось із знайомих спробує ввести вас в оману. Пам'ятайте, що будь-яку інформацію, що надходить, слід ретельно перевіряти.

Ви більш сприйнятливі, ніж зазвичай, і на будь-які зауваження на свою адресу реагуєте болісно. Намагайтеся проводити час із людьми, які більше хвалять вас, ніж критикують, і не скупляться на компліменти. Не давайте приводів для пліток: вони можуть завдати серйозного удару по вашій репутації.

Також не варто забувати, що за Східним календарем 16 травня — день Доброзичливого (Дерев'яного) Песика.

Доброзичливий (Дерев'яний) Песик — істота, енергія якої особливо сприяє творчості, креативу, турботі про оточуючих. Саме Дерев'яний Песик — один з найкреативніших серед всіх Собак. Особливо йому вдається реалізовувати ідеї, які допомагають покращувати для його сім'ї навколишню обстановку.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» публікували любовний гороскоп на 15 — 21 травня 2023 року.

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