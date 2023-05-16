Скоро буде 200 тисяч вбитих окупантів: в Генштабі назвали втрати ворога за добу

Розпочалася чотириста сорок сьома доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави і саме цієї доби підступний ворог знову завдав масованого удару по Україні, застосувавши ракети різних типів, повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України.

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Протягом минулої доби зафіксовано 2 ракетних удари по Костянтинівці Донецької області із застосуванням ворогом ЗРК С-300. Крім того російська федерація завдала 48 авіаційних ударів та здійснила більш як 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог не припиняє тактику терору.

Захищаючи небо над країною, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 7 — по зенітно-ракетних комплексах противника. Знищено 6 ударних БпЛА різних типів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс, 5 станцій радіоелектронної боротьби, а також склад боєприпасів ворога.

Загалом же втрати російського ворога за добу склали:

особового складу — близько 520 одиниць (загалом з початку повномасштабної агресії — 199 980);

танків — 3 одиниці (3762);

бойових броньованих машин — 12 (7348),

артилерійських систем — 13 (3150),

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12 (2732);

автомобільної техніки та автоцистерн — 14 (6048);

спеціальна техніка — 3 (410).

У коментарях українці дякують наших бійців за відмінну роботу, а також жваво обговорюють той факт, що скоро кількість російських вбивць, які знайшли смерть в українській землі, досягне двохсот тисяч.

Нагадаємо, що під час європейського турне президент Володимир Зеленський домовився з парнерами по антипутінській коаліції про постачання Україні нового сучасного озброєння.

Фото Генштабу ЗСУ

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