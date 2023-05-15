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«Три довгих дні — і наші воїни стають сильнішими. Значно сильнішими»: Зеленський підбив підсумки візитів до Німеччини, Італії, Франції та Британії

19:27 15 травня 2023
Зеленський та Ріші Сунак

Президент України Володимир Зеленський, який днями здійснив тур Європою, розповів про підсумки поїздки та переговорів з партнерами.

«Три довгих дні — і наші воїни, наша держава стають сильнішими. Я впевнений. Значно сильнішими», — зазначив він.

Президент подякував Італії за комплексну допомогу — від захисту неба до підготовки повноцінної відбудови України після бойових дій, а Німеччині — за найбільший оборонний пакет: 2 мільярди 700 мільйонів євро, системи ППО «Айріс» різних модифікацій і ракети до них, гармати й снаряди, бронетехніку…

«Німеччина підтримає нашу країну довгостроково. Є для цього 11 мільярдів євро, суто на оборону. Плюс Німеччина бере участь у Європейському фонді миру, який посилює наш захист», — підкреслив він.

Володимир Зеленський подякував Франції за «нові можливості для наших воїнів у протидії російському терору», але не став деталізувати, про що саме йдеться, а також за додаткову бронетехніку і допомогу в консолідації партнерів.

Великій Британії президент подякував за домовленість про навчання наших пілотів. «Створюємо коаліцію для тренування пілотів на сучасних західних літаках. Британія — так, Польща — так. Упевнений, підключиться Франція, інші наші партнери. Продовжуємо працювати і над коаліцією винищувачів, рухаємось активно. Звичайно, дякую Британії за long-range-можливості для наших воїнів, за далекобійність. Отже, головні результати за ці дні: нова зброя для України, шана до українців, і нашу перемогу вдалося зробити ближчою», — зазначив він у зверненні до українців наприкінці 446-го дня війни.

Нагадаємо, що у ФРН український президент зустрівся з німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром та розписався у гостьовій книзі, подякувавши Німеччині за підтримку в оборонній боротьбі проти російської агресії.

Фото Володимира Зеленського та Ріші Сунака з сайту Офісу президента

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