Збивали навіть «Кинжали»: Залужний розповів про наслідки повітряної атаки ворога

Минулої ночі ворожі війська атакували Україну 18 ракетами різних типів, серед яких були й «Кинжали». Всі ворожі цілі були знищені.

Про це написав у Telegram головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«Близько 03:30 16-го травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування», — поінформував він.

Пожежа в Києві

За словами головкома, ворогом з шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 9 крилатих ракет «Калібр» — з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, «Іскандер-М»).

Інфографіка Повітряних Сил

«Усі 18 ракет знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України», — зазначив Залужний.

Він додав, що, крім того, у ніч на 16 травня противник атакував ударними дронами «Шахед», а також проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня — «Орлан-10» та SuperCum.

На жаль, уламки збитих ракет падали на мирне місто і навіть на зоопарк, але рятувальники ДСНС швидко загасили всі пожежі та ліквідували наслідки атаки.

Працюють рятувальники ДСНС

Нагадаємо, що за даними Генштабу, у понеділок, 15 травня, було також зафіксовано 2 ракетних удари по Костянтинівці Донецької області із застосуванням ворогом ЗРК С-300. Крім того російська федерація завдала 48 авіаційних ударів та здійснила більш як 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України У Генштабі оцінюють як високу.

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