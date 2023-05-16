«На цьому не зупинимось»: відома блогерка знову стане мамою

Інфлюенсерка, стоматологиня та волонтерка Оксана Михайлюк поділилась з підписниками у соцмережах чуттєвим відео та розкрила секрет про другу вагітність. Оксана з чоловіком давно планували другу дитину, але, на жаль, змушені були почекати через попередній досвід завмерлої вагітності. Тому пара довго чекала та нарешті знову побачила ці довгоочікувані дві смужки на тесті.

«Через рік після народження першого сина, ми планували вагітність. Я була вагітна вдруге, але так сталося, що вагітність завмерла і після цього потрібен був час на відновлення, а також почалася війна і ми трішки цю справу відкладали, — розповіла Оксана. — Я не боялась вагітніти ні в час війни та ні в який інший час, кращого часу, ніж зараз, не буде, а діти — це найкраще, що є у нашому житті. Коли побачила свій тест була надзвичайно щаслива, бо дуже давно цього хотіла та чекала. Син сприйняв звістку дуже класно, він в захваті, а також вже знає, що він старший брат і дуже чекає, як брата, так і сестричку, навіть не одного, а хоче двох. Імена підбираємо, але поки що тримаємо в таємниці.

Коли була вагітна вдруге, були думки: хлопчик, чи дівчинка, але після ситуації, яку ми пережили з другою вагітністю та коли пройшли 3 роки після народження першого сина, ти розумієш, що це не просто ляля, яка сміється і ходить в блакитному, це людина, яка біжить до тебе зранку з обіймами. В такі моменти усвідомлюєш, що не має великого значення стать дитини, ти просто хочеш ще одну свою рідненьку душу".

Загалом, зізналась Оксана Михайлюк, вони з чоловіком хочуть велику сім’ю і не зупинятись на цьому.

«Я маю уявлення, як організувати все, планую допомогу- няню вже з перших днів, і хочу приступати до роботи. Буквально місяць після народження, у нас в планах велика поїздка у Куала-Лумпур по роботі. Я планую цю подорож з малятком і паралельно працювати», — ділиться вона.

Раніше «ФАКТИ» писали, що українські стоматологи-блогери Назарій та Оксана Михайлюк в закордонних поїздках завжди показують фото з Бучі та Бородянки.

87

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram