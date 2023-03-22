«Завжди показуємо фото з Бучі та Бородянки»: українські стоматологи-блогери про поїздку у Лас-Вегас

Українські медики Назарій та Оксана Михайлюк поділилися досвідом з іноземними колегами, яким вони продемонстрували успішні кейси, що практикують у своїй клініці. Наші медики, які практикують, постійно навчаються та підвищують рівень своєї майстерності, викликали довіру і показують стоматологію вищого рівня не тільки в Україні. Назарій та Оксана об’їздили понад 63 країни світу з лекціями. У них є своя навчальна, ексклюзивна програма, яку за кордоном дуже хочуть бачити та навчитись. Цієї весни у них дуже щільний графік закордонних лекцій-практикумів.

Тож це вже не перша мандрівка відомих лікарів до Лас-Вегасу, з метою проведення для американських колег навчального курсу. По рахунку це 4 курс, який українські лікарі провели у Лас-Вегасі. У навчанні приїхали взяти участь дуже багато стоматологів з різних куточків Америки.

- Були дуже насичені чотири дні навчання. Та повірте, зовсім не просто прилетіти на інший кінець планети і через день вже працювати на 101%. Ми дуже захоплено, з великим натхненням та бажанням провели курс і впевнені, що все пройшло на вищому рівні, — розповіла «ФАКТАМ» Оксана Михайлюк.

Також вони на цих заходах розповідають і про ситуацію в Україні, щоб світ не забував про війну. Назарій показує слайди з фото, які особисто зробив у Київській області, яка у 2022 році постраждала від російської агресії.



- Кожного разу, коли я виступаю на міжнародних сценах, говорю про те, що відбувається в Україні. Я зробив деякі фото, коли поїхав в Ірпінь, Бучу, Бородянку, Гостомель та фотографував той результат, який на нашу землю принесли росіяни. Що вони зробили з будинками, в яких умовах живуть зараз люди… На кожному виступі у презентації я це демонструю. Це сприймається зовсім інакше, ніж коли ти бачиш це по телебаченню і тоді це здається фільмом для людей, які є за кордоном. А коли вони бачуть це безпосередньо від людини, яку вони знають, ця інформація сприймається зовсім інакше. Тоді часто люди проявляють ініціативу певної фінансової підтримки. Вони долучаються до збору коштів, які ми використовували на купівлю автомобілів на фронт, — ділиться Назарій Михайлюк.

Нагадаємо, що українські медики врятували підлітка з Бахмута, дім якого знищили росіяни.

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