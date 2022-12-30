Назарій та Оксана Михайлюк — українські лікарі-стоматологи, інфлюенсери, громадські діячі та волонтери. З перших днів війни всебічно допомагають Україні у боротьбі з російською агресією . Запровадили стоматологічні санкції проти росії, допомагали з житлом переселенцям на заході України та за кордоном. Назарій Михайлюк підіймав тему війни на кожному виступі у різних країнах світу, щоб люди не забували, що російська агресія все ще триває. Зібрав 500 тисяч гривень на виступі у Бразилії. Оксана Михайлюк , в якої 876 тисяч підписників, на інформаційному фронті допомагає наблизити нашу країну до перемоги. «ФАКТАМ» вони розповіли про сімейні традиції святкування Різдва, що хочуть залишити у старому році та побажати усім українцям у Новому 2023 році.

— Новий рік не завжди підпадає під сімейні традиції. Час від часу святкуємо або з друзями, з родиною, або це вузьке сімейне коло, — каже Оксана Михайлюк. - Щодо Різдва ми завжди збираємося сім`єю. Спочатку їздимо до моїх батьків, потім до батьків чоловіка. Усі разом збираємося за святковим столом, багато спілкуємось, співаємо та колядуємо. Загалом — це одне з найкращих свят року, таке собі «чудо», яке відбувається з нами.

— Де зазвичай святкуєте Різдво?

— Для нас найбільш родинне свято у році — Різдво, і ми святкуємо його довго, — пояснює Назарій Михайлюк. — Об’їжджаємо усіх родичів, це займає три дні. Наша бабуся-довгожителька також святкує з нами. Першою завжди говорить кілька слів, і тоді вже розпочинається наша вечеря. Набір страв на нашому столі стандартний, як у всіх українців. Звичайно, ми всі дуже любимо вареники, тож це свято асоціюється саме з ними та ще з цвіклями.

"Ми всі дуже любимо вареники, тому Різдво для нас асоціюється саме з ними та ще з цвіклями", - каже Назарій

— Можливо у вас була якась цікава історія з дитинства, або вже зі старшого віку, пов’язана з цими святами?

— Кожен рік приємно спостерігати, як наші хлопці з родини часто збираються та ходять Вертепом, — каже Оксана. — Це одне з таких найкрасивіших дійств дня. Спостерігаючи Вертеп, кожен раз переживаєш заново історію різдвяного дива.

Щороку хлопці з родини збираються та ходять Вертепом

— Як плануєте святкувати цьогоріч — за новими правилами, чи за старим звичаєм?

— Уся наша родина є греко-католицька. Цього року святкуємо за старим звичаєм, бо церква ще не перейшла на новий європейський стиль, а ми разом з нею це хочемо зробити.

— Що хочете залишити у старому році, а що перенесете та чого хочете додати у новий?

— Хочеться абсолютно все залишити у старому році. А забрати з собою тільки позитивні емоції, думки, налаштування та мотивацію, щоб їх усіх втілювати в життя вже в Новому 2023 році.

— Що побажаєте собі та українцям на Новий рік та Різдво?

— Усім українцям хочеться побажати, щоб вони відкрили всі свої серця, впустили туди Бога та жили з ним буквально кожної миті. Та, звичайно, вірили тільки в краще, і тоді все обов'язково у нас налагодиться.

Раніше популярна українська співачка Злата Огнєвич розповіла, як зустріне Новий рік.

128

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram