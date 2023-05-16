Загинув сам і покалічив дітей: у Франції футбольна команда потрапила до страшної ДТП (фото)

Страшна аварія сколихнула футбольну Францію. Тренер команди «Лозер» загинув у жахливій дорожньо-транспортній пригоді, а дев'ятеро 13-річних футболістів, яких він віз на мікроавтобусі, отримали травми різного ступеня важкості, повідомляє centrepresseaveyron.fr.

Аварія сталася близько восьмої години вечора, коли мікроавтобус, у якому перебували діти, зіткнувся з іншим мікроавтобусом і полетів у кювет. 27-річний тренер та водій Антонін Елі (на фото у заголовку) загинув на місці, а юні футболісти, які поверталися зі змагань, вижили, але опинилися в руках медиків.

«Тренер працював у клубі з 2020 року. Він був пристрасним і популярним, він любив футбол. Наші думки з його коханою Анною та його родиною. Найкраща данина поваги, яку ми можемо йому віддати, — це повернутися на поле. Найближчі матчі ми почнемо з траурними пов'язками на рукавах та з хвилини мовчання», — йдеться у заяві клубу «Лозер».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон Європи з футболу потрапив із дітьми у жахливу ДТП.

Фото Centre Presse Aveyron

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