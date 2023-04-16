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Спорт

Пошкоджено хребет та складний перелом ребра: чемпіон Європи з футболу потрапив із дітьми у жахливу ДТП (фото, відео)

15:02 17 квітня 2023
Чиро Іммобіле з сім&#39;єю

Чемпіон Європи у складі збірної Італії форвард «Лаціо» Чиро Іммобіле, який два роки поспіль входить до числа найкращих бомбардирів національних чемпіонатів, потрапив у жахливу аварію на вулицях Риму.

Позашляховик футболіста зіткнувся з трамваєм, який, за словами Чиро, проїхав на червоне світло. Як повідомляє офіційний сайт «Лаціо», внаслідок ДТП Іммобіле пошкодив хребет, а також отримав складний перелом ребра. На щастя, дві доньки спортсмена, які також перебували в салоні автомобіля, не постраждали — пощастило, що основний удар припав на передню частину машини, яка перетворилася на купу металу. Після інциденту дітей було доставлено додому, а ось Чиро довелося вирушити до лікарні, де він перебуває під наглядом лікарів у відділенні невідкладної допомоги.

Додамо, що в активі Іммобіле цього сезону 30 матчів за «Лаціо» у всіх турнірах, у яких форвард забив 12 м'ячів. Востаннє він одягав футболку збірної Італії рік тому, наприкінці березня 2022-го, коли «Скуадра Адзурра» поступилася Північній Македонії у плей-оф відбору на ЧС-2022 (0:1).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст у Бельгії внаслідок ДТП пробив стіну в спортзалі, де займалися діти.

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