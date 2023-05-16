Заморозки замість спеки: кліматологиня пояснила, чому в Україні прохолодний травень

До кінця травня синоптики обіцяють комфортну погоду без заморозків, які були на початку місяця.

Про те, що клімат в Україні змінюється в унісон з глобальними тенденціями, в ексклюзивному блозі 24 каналу пояснила кліматологиня, провідна наукова співробітниця Інституту геофізики Національної академії наук України Світлана Бойченко.

За її словами, останні 120 — 140 років приземна температура повітря підвищилася на 1,2 — 1,3 градуса за рік.

Але в останнє тридцятиліття температура вже підвищується повільніше — лише 0,2 — 0,4 градуса за рік.

Певні зміни відбулися й у сезонному ході температурного режиму та режиму зволоження — зими стали теплими й малосніжними, а літо — більш спекотне й посушливе.

«Але водночас, наприклад, в останні десятиліття на фоні теплих зим відмічається незначне похолодання в січні майже на всій території України. Крім того, травень вже декілька років не балує нас теплом»,— цитує видання слова Бойченко.

Науковиця додала, що під впливом глобальної зміни клімату перебувають всі регіони України. Але найбільш вразливими є гірські регіони (Карпати, Кримські гори), узбережжя Чорного та Азовського морів, південні регіони України, через аридизацію кліматичних умов.

Кліматологиня зазначила, що ситуація також ускладняється проявом стихійних явищ.

Щодо погоди найближчими днями, то синоптики прогнозують тепло. Але місцями очікуються дощі з градом та шквалами.

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