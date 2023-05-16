Тепло, але місцями дощі, град та шквали: синоптики розповіли, де чекати ударів негоди до кінця тижня

Початок нового тижня, як і обіцяли синоптики, не приніс українцям дощів. Навіть більше: в Україні намітилася тенденція на інтенсивне потепління, вважає синоптик Ігор Кібальчич.

«До кінця другої декади травня потепління у нашій країні продовжиться. Щодня середньодобова температура наближається до літніх показників: помітно потеплішали ночі, а вдень стовпчики термометрів впевнено перевищують +20 °С», — пише фахівець у соціальній мережі.

У вівторок, 16 травня, невеликі дощі, місцями у супроводі гроз очікуються у західних, північних та Харківській областях. Вітер змінних напрямків, 5 — 10 м/с, при грозах місцями поривчастий. Температура повітря вночі +8…+13 °С, вдень +21…+26 °С.

У середу, 17 травня, завдяки впливу антициклону із північного сходу, в Україні опадів не передбачається. Лише у західних областях атмосферний фронт з півдня спричинить помірні, місцями значні дощі; місцями можливий град та шквали до 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +10…+15 °С, вдень +22…+27 °С, у західній частині +19…+24 °С.

У четвер, 18 травня, у західних областях утримається нестійка погода з дощами та грозами. В інших регіонах України опадів не очікується. Вітер східний / південно-східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10…+15 °С, вдень +22…+27 °С.

У п'ятницю, 19 травня, невеликі короткочасні дощі пройдуть у західних та місцями північних областях, на решті території країни без істотних опадів. Вітер східний, 5 — 10 м/с, у Криму та Приазов'ї вдень окремі пориви, 15 — 17 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +11…+16 °С, вдень +22…+27 °С.

На вихідні, 20 — 21 травня, місцями в Україні очікуються невеликі дощі, переважно у денний час. Вітер північно-східної чверті, 5 — 10 м/с. Температура вночі +10…+16 °С, вдень повітря прогріється до +22…+28 °С.

Нагадаємо, що, на думку деяких синоптиків, перша декада червня відзначиться доволі дощовою погодою, і навіть з небезпечними явищами, такими як потужні грози, дуже сильні зливи, шквали, град, а у виняткових районах навіть можливі торнадо. І тільки з початку другої декади червня погода покращиться та стабілізується, і буде знов теплою, а іноді навіть спекотною та мало дощовою.

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