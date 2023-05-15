Тимур Мірошниченко розповів про фінал «Євробачення-2023», звинувачення у плагіаті переможниці Loreen та свого фаворита на конкурсі

Телеведучий Тимур Мірошниченко, який коментував «Євробачення» у Ліверпулі, розповів про свої враження від конкурсу, прокоментував підозри в плагіаті переможниці Loreen, а також розкрив свого фаворита на цьогорічному конкурсі.

Як розказав Тимур, з Loreen вони знайомі ще з 2012 року, коли співачка вперше перемогла у «Євробаченні». Цьогоріч зустріч за лаштунками конкурсу була зворушливою.

«Ми міцно обійнялись як старі знайомі, які тривалий час не бачилися. Вона, звісно, тішиться. Вона розраховувала на цю перемогу, як і вся Швеція. Буде дуже символічно, що наступного року у Швеції буде відбуватися конкурс, якраз таки до 50-річчя перемоги ABBA на „Євробаченні“. Одні з найбільших зірок, народжених на конкурсі. Я думаю, що буде таке фантастично-дивовижне шоу, якраз таки побудоване на цій події. Loreen щаслива, все добре в неї. І сказала, що надзвичайно чекає можливості знову приїхати до України. Тому що вона насправді багато разів була в Україні з виступами», — розповів Мірошниченко у «Сніданку з 1+1».

Він також прокоментував звинувачення співачки у плагіаті. У мережі вважають, що її конкурсна пісня Tattoo схожа з композицією української співачки Міки Ньютон «В плену». Трек порівнювали також із піснями гурту ABBA та навіть співачки Адель.

«В будь-якому разі перед тим, як затверджувати пісню — вона проходить спочатку національний відбір, потім вона відправляється до Європейської мовної спілки. Перед тим, як затвердити, що ця пісня представлятиме цю країну на „Євробаченні“, вона проходить комісію. Якщо вона її пройшла, значить, ті, хто за це відповідають, ніякого плагіату не помітили. Значить, імовірно, все нормально. Насправді є купа пісень, які схожі одна на одну», — каже Тімур.

Він також зізнався, що вболівав за учасника з Фінляндії — Käärijä. Хлопець цьогоріч отримав найбільшу кількість балів від глядачів, але у підсумку посів 2-е місце.

«Cha Cha Cha — це улюблена пісня моїх дітей. Вони просили, щоб я зробив так, щоб дядя виграв. Я нічого особливо не робив, тому що у дяді й так все добре виходило, але вболівав за нього. Це дуже класна історія. Це простий відкритий пацан без якихось зв'язків, без нічого, який просто своїм настроєм і талантом зробив собі такий шлях. Ще 4−5 роки тому він працював продавцем у магазині електроніки, а сьогодні він артист № 1 у Фінляндії завдяки своєму бажанню. Це класний приклад того, якщо ти маєш мету, віру в себе, ти можеш досягти високих результатів. Я вболівав за нього», — поділився Тимур.

Нагадаємо, український гурт TVORCHI посів на конкурсі шосте місце.

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