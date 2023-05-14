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«Євробачення-2023»: стало відоме ім’я переможця

2:07 14 травня 2023
Ведучі Євробачення 2023

У Ліверпулі завершився 67-й міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2023», який цього річ проходив від імені України та за участі української команди та артистів. За перемогу у фіналі змагалися представники 26 країн.

За результатами голосування телеглядачів та національних журі переможцем «Євробачення» стала співачка Лорін із Швеції. Це вже сьома перемога цієї країни на конкурсі. Отже наступного року конкурс прийматиме Швеція.

Український гурт TVORCHI з піснею Heart Of Steel посів 6 місце. Музикантам довелося виступати під час повітряної тривоги в Україні. За кілька хвилин до виступу гурту росія атакувала нашу країну ракетами. Саме в Тернополі, рідному місті артистів, лунали вибухи в цей час. То ж хлопцям, рідні яких були в Тернополі, було нелегко виходити на сцену.

Перша десятка фі налістів виглядає так:

Швеція

Фінляндія

Ізраїль

Італія

Норвегія

Україна

Бельгія

Естонія

Австрія

Чехія

Шоу потужно відкрили минулорічні переможці «Євробачення» Kalush Orchestra. Заспівали знамениту «Стефанію» та представили новий трек. А «дали шуму» гурт Go_A, свої пісні «Євробачення» виконали Джамала, Тіна Кароль, Вєрка Сердючка, заспівавши між виходами учасників під час параду прапорів.

Раніше ведучий «Євробачення» Тимур Мірошниченко розкрив залаштунки конкурсу.

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