«Євробачення-2023»: хто поставив найвищі бали Україні, а хто проігнорував виступ TVORCHI

У Ліверпулі завершився 67-й міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2023», переможницею якого стала представниця Швеції Лорін з піснею Tattoo. За неї віддали найвищі бали члени національних журі, а от глядачі віддали перевагу фінському рок-гурту Käärijä та їхній запальній Cha Cha Cha.



*Лорін отримала Кришталевий мікрофон із рук торішніх переможців

Український гурт TVORCHI з піснею Heart Of Steel посів загальне шосте місце. Судді поставили українців лише на 15 сходинку (54 бали). 12 балів ми отримали лише від Чехії. Польські судді вліпили нам 0. Наші поставили сусідам 6.

А глядачі оцінили українців значно вище. По 12 балів нам дали чотири країни: Польща, Португалія, Молдова та Чехія. За результатами голосування TVORCHI набрали 184 бали та посіли 4 місце.

Як голосували глядачі за Україну:

12 — Польща, Португалія, Молдова, Чехія

10 — Грузія, Кіпр, Іспанія, Литва

8 — Ізраїль, Естонія, Італія

7 — Латвія, Азербайджан, Данія, Німеччина, Ірландія

6 — Сан Марино

5 — Австрія, Мальта

4 — Велика Британія, Румунія, Швеція, Франція

2 — Ісландія

1 — Вірменія, Норвегія, Бельгія

Оцінки від членів журі для України:

12 — Чехія

10 — Італія

7 — Ізраїль, Естонія

6 — Молдова

4 — Латвія

3 — Арменія

2 — Литва, Азербайджан

1 — Франція

Українське журі поставило 12 балів Лорін зі Швеції, тоді як глядачі дали їй лише 3 бали. Великобританія отримала від українських глядачів 5 балів, а від журі 4. Британські глядачі дали нам 4 бали, а журі нуль.

До речі, країна, яка прийняла «Євробачення» та дуже потужно підтримала Україну, зрештою посіла передостаннє місце на конкурсі.

Бали українських телеглядачів:

12 — Польща

10 — Фінляндія

8 — Хорватія

7 — Норвегія

6 — Молдова

5 — Великобританія

4 — Литва

3 — Швеція

2 — Чехія

1 — Ізраїль

Бали українського журі:

12 — Швеція

10 — Литва

8 — Австралія

7 — Чехія

6 — Польща

5 — Естонія

4 — Великобританія

3 — Словенія

2 — Італія

1 — Ізраїль

Нагадаємо, шоу потужно відкрили торішні переможці «Євробачення» Kalush Orchestra. Заспівали знамениту «Стефанію». Також «дали шуму» гурт Go_A, свої пісні «Євробачення» виконали Джамала, Тіна Кароль, Вєрка Сердючка, заспівавши між виходами учасників під час параду прапорів.

Раніше ведучий «Євробачення» Тимур Мірошниченко розкрив залаштунки конкурсу.

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