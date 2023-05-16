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Суспільство та люди

Точно не в десант: на яку службу відправляють обмежено придатних осіб

19:50 16 травня 2023
Військовослужбовець

Військово-лікарські комісії при Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) проводять обстеження призовників і роблять висновок щодо їхньої придатності до служби. Якщо людину визнали обмежено придатною, їй не дозволяється служити в конкретних військах, зате відкрита дорога у визначені підрозділи.

Про це йдеться у наказі Міністерства оборони № 402 від 14.08.2008.

Куди відправляють служити обмежено придатних

ВЛК виносить рішення в індивідуальному порядку та вказує на види робіт, які протипоказані людині, враховуючи її військову спеціальність, вік, займану посаду тощо. Загалом обмежено придатних осіб можуть мобілізувати в особливий період, але несення служби заборонене у:

  • високомобільних десантних військах;
  • плавскладі;
  • морській піхоті;
  • на спецспорудах.

Втім існує три види робіт, до яких дозволено залучати при визнанні обмеженої придатності. Йдеться про службу в:

  • частинах (підрозділах) забезпечення;
  • військових комісаріатах;
  • установах, організаціях, навчальних закладах.

Відповідно до пункту 20.3 розділу II («Медичний огляд») зазначені особи можуть бути переоглянуті госпітальними (гарнізонними) ВЛК з метою медичної та соціальної реабілітації. Але така процедура проводиться не раніше ніж через 3 роки після прийняття постанови про обмежену придатність до військової служби.

Граничний вік служби

Під час війни максимально можливий вік перебування на службі збільшується. Згідно з законом «Про військовий обов’язок та військову службу» українці рядового, сержантського, старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу мають граничний вік 60 років. А для військовослужбовців вищого офіцерського складу його встановлено у 65 років.

Водночас законодавство може плутати громадян, оскільки визначає максимальний вік лише 45 років. Втім цей показник застосовується лише в мирний час, а в особливий період всі українці підпадають під пункт 7 частини 1 статті вказаного Закону.

Нагадаємо, нині в Україні планують зменшити граничний вік призовників з 27 до 25 років. В Міноборони пояснюють, що в період дії режиму воєнного стану призов до ЗСУ не проводиться, тому потреби в перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років немає.

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