Зменшення граничного віку призовників: адвокат пояснив, що потрібно владі

В Україні планують зменшити граничний вік призовників з 27 до 25 років. В Міноборони вже розробили пропозиції з цього питання, пояснюючи що в період дії режиму воєнного стану призов до ЗСУ не проводиться, тому потреби в перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років немає.

За словами адвоката Тараса Никифорчука, йдеться про зміни до закону «Про військовий обов'язок і військову службу».

Тобто після зниження граничного віку призовників до 25 років, з'явиться досить велика група чоловіків, яких можна буде призвати до ЗСУ.

Адвокат також наголосив, що чоловіки віком 18−27 років не можуть бути примусово мобілізовані, якщо вони не проходили строкову службу. Але якщо вони добровільно підпишуть контракт з підрозділами Сил оборони, то після підготовки можуть бути направлені на фронт.

Нагадаємо, в Україні воєнний стан та мобілізацію продовжили до 18 серпня 2023 року.

Раніше ми розповідали, хто не підлягає призову під час мобілізації в Україні.

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