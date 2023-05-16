Протягом цієї доби противник завдав 27 ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Для завдання ракетних ударів ворог використав 6 аеробалістичних ракет «Кинджал», 9 крилатих ракет «Калібр» та 10 ракет наземного базування (С-400, «Іскандер-М»). Усі вони були знищені нашими захисниками. Ще 2 ракети С-300 окупанти застосували по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області, повідомили у Генштабі.



Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось 44 бойових зіткнення на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 3 — по зенітно-ракетних комплексах противника. Протягом цієї доби наші захисники знищили іранський ударний БпЛА Shahed та 2 розвідувальних дрони.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 районів зосередження живої сили, 3 станції радіоелектронної боротьби, 2 склади боєприпасів противника та 1 пункт пально-мастильних матеріалів окупантів.

Російські окупанти продовжують грабувати населення України, привласнюючи зерновий врожай мирних громадян. Так у місті Феодосія, у тимчасово окупованому Криму, так звана російська окупаційна «влада» намагається вивезти викрадене зерно до своїх портів, завантажуючи його на підсанкційне сирійське судно Souria.

Нагадаємо, втрати росіян в Україні з початку повномасштабного вторгнення вже майже 200 тисяч вбитими. Кількість знищеної військової техніки складає сотні тисяч одиниць.

32

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram