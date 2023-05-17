Джонні Депп, Ума Турман із сином та інші зірки: хто з’явився на червоній доріжці Каннського фестивалю

У Франції відбулася церемонія відкриття 76-го Каннського міжнародного кінофестивалю. У головній конкурсній програмі цього року представлений 21 фільм, причому сім із них зняли режисери-жінки, що є своєрідним рекордом.

Головою журі став культовий шведський режисер Рубен Естлунд. Його картини двічі отримували в Каннах «Золоту пальмову гілку». Це були гучні «Квадрат» і «Трикутник смутку».

Критики відзначають вельми різноманітну палітру фестивалю. У Каннах покажуть драми соціальні та еротичні, психологічні трилери і фільми жахів з історичним підґрунтям, картини про нацизм і документальні стрічки.

Серед найгучніших імен, які включені до головної конкурсної програми, слід відзначити британця Кена Лоуча, німця Віма Вендерса, італійця Нанні Моретті, турка Нурі Більге Джейлана, японця Хірокадзу Корееда, американця Веса Андерсона, француженку Катрін Брейя.

Андерсон привіз у Канни навіжену комедію «Місто астероїдів» з купою зірок. У новому фільмі Веса з радістю знялися Том Генкс, Скарлетт Йоганссон, Марго Роббі, Едвард Нортон, Майя Гоук.

Лоуч, як завжди, зняв соціальну драму. Кен двічі перемагав у Каннах. Це були картини «Вітер, що гойдає верес» і «Я, Деніел Блейк». Можливо, удача посміхнеться британському метру і втретє з його фільмом «Старий дуб», який розповідає про єдиний паб у шахтарському селі. Більше нічого там не працює, включно з самою шахтою. Місцеві жителі роз'їжджаються. Несподівано сюди направляють сирійських біженців…

Брі Ларсон

Брейя залишилася вірною собі — зняла чергову еротичну драму. Адвокатка, яка спеціалізується на справах важких підлітків, закохується в 17-річного юнака.

Відкрився фестиваль прем'єрою фільму «Жанна Дюбаррі» (відомий в інтернеті також як «Фаворитка»). Зняла цю історичну драму француженка Майвенн. Вона наполягає, щоб її називали тільки так і не інакше. Майвенн публічно критикувала рух #metoo (соціальна акція-флешмоб проти сексуального насильства і сексуальних домагань — Авт.), а минулого тижня в ток-шоу зізналася, що плюнула в обличчя журналісту.

Вона написала сценарій і зіграла головну жіночу роль. А її партнером став у фільмі не хто інший як Джонні Депп. Знаменитий актор з'явився на червоній доріжці в Каннах на радість його шанувальників. Для Деппа це стало гучним поверненням у велике кіно після кількох років опали, спричиненої звинуваченнями на його адресу з боку колишньої дружини, актриси Ембер Герд. Нагадаємо, Джонні зумів у суді довести, що Ембер оббрехала його.

Однак не всі були раді появі Деппа в Каннах. Друзі Герд спробували влаштувати бойкот акторові, але їхній задум провалився.

Джонні Депп

Депп зіграв у фільмі короля Франції Людовика XV. У картині він говорить французькою мовою. Для нього це не проблема — Джонні багато років прожив у Франції з Ванессою Параді та їхніми спільними дітьми. Він пішов від французької зірки до Ембер Герд.

На відкритті фестивалю були й інші зірки. Так, Ума Турман з'явилася в супроводі свого 21-річного сина Левона Гоука.

Ума Турман з сином Левоном Гоуком

Британію представляла нев'януча Гелен Міррен. Показали себе на червоній доріжці зірки Голлівуду Брі Ларсон і Ель Феннінг.

Гелен Міррен

Як завжди, до Канн на фестиваль прибули супермоделі. Нагадали про себе Наомі Кемпбелл і Алессандра Амброзіо, Ромі Стрийд і Сінді Бруна.

Алессандра Амброзіо

А ще в перший день роботи фестивалю було вручено і перший приз. Почесну «Золоту пальмову гілку» отримав легендарний голлівудський актор і продюсер Майкл Дуглас. Його супроводжували дружина Кетрін Зета-Джонс і дочка Керіс. Дівчині 20 квітня виповнилося 20 років.

Майкл Дуглас із дружиною Кетрін Зета-Джонс і дочкою Керіс

Кого ще очікують у Каннах протягом найближчих 11 днів? Мають з'явитися Леонардо Ді Капріо і Роберт Де Ніро. Вони разом зіграли в кримінальній драмі Мартіна Скорсезе «Вбивці квіткового місяця». Леонардо вже оголосив фільм шедевром, а американські критики натякають, що картина буде серед фаворитів перегонів за премією «Оскар». На Каннському фестивалі її покажуть поза конкурсом.

Ель Феннінг

Також поза конкурсом відбудеться світова прем'єра п'ятої частини «Індіани Джонса». Тож чекають на приїзд 80-річного Гаррісона Форда та британської акторки Фібі Воллер-Брідж, яка гучно заявила про себе серіалом «Паскуда», а також чарівного Мадса Міккельсена.

Мадс Міккельсен с дружиною

«Жанна Дюбаррі» — не єдина історична картина, яку покажуть у Каннах. Бразильський режисер Карім Айнуз зняв «хорор» «Підбурювачка» про останню, шосту за рахунком дружину англійського короля Генріха VIII. Її зіграла Алісія Вікандер. А роль монарха, який змінив британську історію, виконав Джуд Лоу.

Наомі Кемпбелл

Раніше «ФАКТИ» писали про ще один престижний міжнародний кінофестиваль — Венеціанський, що вважається одним із найпрестижніших кінофорумів у світі та є найстарішим кінофестивалем в історії.

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