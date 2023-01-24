Стівен Спілберг, Кейт Бланшетт, Колін Фаррелл: хто претендує на премію «Оскар-2023»

У вівторок, 24 січня, Американська кіноакадемія оголосила номінантів на премію «Оскар». Найпрестижнішу кінонагороду у світі вручатимуть уже 95-го разу. Станеться це 12 березня у Лос-Анджелесі. Очікується, що церемонія пройде зі звичною пишністю і без будь-яких ковідних обмежень.

Явних фаворитів серед претендентів цього року немає. Приблизно однакову кількість номінацій зібрали фільми «Банші Інішеріна», «Все скрізь і одразу», «Фабельмани».

Представляємо основні номінації.

Кращий фільм

Вже кілька років Американська кіноакадемія включає найпрестижнішу категорію 10 претендентів. У решті категорій беруть участь по п'ять номінантів. Найкраща десятка за версією «кіноакадеміків» багато в чому сходиться зі списком 10 найкращих фільмів 2022 року, який раніше представив Американський інститут кіно. На премію «Оскар» претендують:

«Аватар: Шлях води», «Все скрізь і відразу», «На Західному фронті без змін», «Найкращий стрілець: Маверік», «Фабельмани», «Банші Інішерина», «Кажуть жінки», «Тар», «Трикутник смутку», «Елвіс».

Найкращий режисер

Ден Кван і Деніел Шайнерт («Все скрізь і відразу»), Стівен Спілберг («Фабельмани»), Мартін Макдона («Банші Інішеріна»), Тодд Філд («Тар»), Рубен Естлунд («Трикутник смутку»)

У цій п'ятірці фаворитом вважається Спілберг. У його скарбничці вже є три «Оскари». Два він отримав як режисер («Порятунок рядового Раяна» та «Список Шиндлера»). Третій «Оскар» він отримав як продюсер «Списку Шиндлера», оскільки ця картина була визнана найкращим фільмом. А загалом це вже восьма номінація Спілберга як режисера.

Стівен Спілберг

Ніхто більше з чотирьох претендентів «Оскар», які залишилися, за кращу режисуру поки не отримував. Макдона номінувався за фільм «Три білборди за межами Еббінга, Міссурі».

Найкращий актор

Остін Батлер («Елвіс»), Брендан Фрейзер («Кіт»), Пол Мескал («Сонце моє»), Білл Найї («Жити»), Колін Фаррелл («Банші Інішеріна»)

Брендан Фрейзер

У цій п'ятірці взагалі складно назвати фаворита. Ніхто з претендентів раніше на премію «Оскар» не номінувався. У західних ЗМІ найімовірнішим кандидатом називається Фрейзер, який знайшов у собі сили відновити акторську кар'єру після кількох років забуття. Роль у «Кіті» вже принесла Брендану премію американських кінокритиків.

Найкраща актриса

Ана де Армас («Блондинка»), Кейт Бланшетт («Тар»), Мішель Вільямс («Фабельмани»), Мішель Йео («Все скрізь і відразу»), Андреа Райсборо («Раді Леслі»)

Кейт Бланшетт у фільмі "Тар"

У цій номінації є фаворитка. Це Кейт Бланшетт. Вона вже двічі отримувала «Оскар» — у 2005 році за роль другого плану у фільмі «Авіатор» та у 2014 році за головну роль у фільмі «Жасмин». Це вже восьма номінація австралійської актриси. Чотири номінації та жодної статуетки є у скарбничці Мішель Вільямс. Парадоксальна ситуація склалася із фільмом «Блондинка». Драма про життя Мерилін Монро зібрала вісім номінацій на антипремію «Золота малина», проте виконавиця головної ролі Ана де Армас претендує на «Оскар».

Найкращий актор другого плану

Ке Х'ю Кван («Все скрізь і відразу»), Браян Тайрі Генрі («Міст через озеро»), Джадд Хірш («Фабельмани»), Брендан Глісон («Банші Інішеріна»), Баррі Кеоган («Банші Інішеріна»)

Колін Фаррелл і Брендан Глісон у фільмі "Банші Інішеріна"

У цій п'ятірці, як і в категорії «Найкращий актор», немає жодного лауреата чи номінанта на премію «Оскар». Є підстави вважати, що головна боротьба розгорнеться між Ке Х'ю Кваном, який вже отримав «Золотий глобус» за цю роль, і Бренданом Глісоном — знаменитий ірландський актор уже давно заслужив на премію Американської кіноакадемії.

Найкраща актриса другого плану

Керрі Кондон («Банші Інішеріна»), Джеймі Лі Кертіс («Все скрізь і одразу»), Стефані Сюй («Все скрізь і одразу»), Анджела Бассетт («Чорна пантера: Ваканда навіки»), Хонг Чау («Кіт»)

У цій п'ятірці західні ЗМІ схильні віддати перемогу Анджелі Бассетту. Це її друга номінація на Оскар. Перша була у 1994 році («На що здатне кохання»). До того ж роль у «Чорній пантері» принесла акторці на початку січня «Золотий глобус». Ну, і не варто, звісно, забувати про політкоректність.

Найкращий анімаційний повнометражний фільм

«Кіт у чоботях 2: Останнє бажання», «Піноккіо Гільєрмо дель Торо», «Марсель, черепашка в черевиках», «Морський монстр», «Я червонію»

Найкращий іноземний фільм

«На Західному фронті без змін» (Німеччина), «Аргентина, 1985» (Аргентина), «Іа» (Польща), «Тихоня» (Ірландія), «Близько» (Бельгія)

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, хто отримав найпрестижнішу телевізійну премію — «Еммі».

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