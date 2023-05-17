Колишнього президента Франції засудили до року в’язниці

Паризький апеляційний суд залишив чинним вирок колишньому президенту Франції Ніколя Саркозі за звинуваченням у корупції та спробі підкупу судді. Вирок було ухвалено в березні 2021 року. Саркозі дістав три роки тюремного ув'язнення, щоправда два з них було призначено умовно.

Апеляційний суд постановив, що відомий політик може провести рік ув'язнення вдома. Саркозі доведеться носити весь цей час електронний браслет, щоб можна було стежити за його пересуваннями. Йому також заборонено обіймати будь-які державні посади протягом трьох років.

Ніколя Саркозі покарали у справі про прослуховування 2014 року. Тоді його та його адвоката Тьєррі Ерзога визнали винними у спробі отримати у прокурора Жильбера Азібера незаконним способом інформацію про розслідування іншої справи. Це було скандальне розслідування про незаконне фінансування президентської кампанії 2007 року дочкою засновника компанії L'Oreal Ліліан Беттанкур. Вона підтримувала Саркозі. Французькі ЗМІ писали, що мільярдерка давала Ніколя великі суми готівкою, і вони ніде не фіксувалися.

Прокуратура вважала, що Саркозі та Ерзог обіцяли Азіберу в обмін на інформацію про розслідування посаду в Монако, проте свого слова не дотримали.

Після винесення вироку в березні 2021 року адвокати Саркозі подали апеляцію. Весь цей час колишній президент перебував на волі.

67-річний Ніколя Саркозі став першим колишнім президентом Франції, який засуджений до тюремного ув'язнення. Він обіймав посаду глави держави з 2007 року по 2012 рік включно. Саркозі запам'ятався як жорсткий борець із нелегальними іммігрантами. Йому також довелося ухвалити низку непопулярних реформ для порятунку економіки Франції, яка серйозно постраждала під час глобальної фінансової кризи 2008−2009 років.

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