«Такий хайп вам зовсім не потрібен»: Злата Огнєвіч посміялася з Ані Лорак і нарвалася на критику

Співачка Ані Лорак, яка останніми роками живе і виступає в росії, як і раніше, не називає війну рф проти України війною і намагається дистанціюватися від цієї теми. Після нещодавнього інтерв'ю, в якому вона заявляла, що «її вижили» з України, Лорак зазнала різкої критики. У тому числі й з боку відомої співачки Злати Огнєвіч.

«Це всі рідні люди… Це нестерпно розуміти…» , — каже Злата із заплющеними грошима очима, пародуючи Ані Лорак. Відео вона виклала в Instagram.

У коментарях під цим постом виникла дискусія. Хтось з її фоловерів критикував Лорак, інші — саму Огнєвіч, відзначаючи, що такий тролінг їй не личить.

Фінансові справи Лорак останнім часом йдуть не дуже вдало — її концерти скасовують. Український блогер Беспалов припустив, що співачка завела піар-роман, щоб хоч трохи підзаробити.

Фото Злати Огневич із мережі

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