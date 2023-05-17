Ворог не припиняє спроб штурму на Куп'янському напрямку, а сил для атак на Авдіївському та Шахтарському у нього не залишилося

Окупанти продовжують обстрілювати Україну. Протягом доби противник завдав 5 ракетних ударів по містах Бахмут та Херсон із застосуванням ЗРК С-300. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Як зазначили в Херсонській обласній прокуратурі, вранці 17 травня окупанти поцілили у лікарню та багатоповерхівку на Херсонщині.

«За даними слідства, вранці 17 травня російські військові вчергове обстріляли житлові масиви міста Херсона та населені пункти області. В обласному центрі ворожий снаряд поцілив у багатоповерхівку. Також від обстрілів пошкоджено інші об’єкти цивільної інфраструктури. У Бериславському районі ворожі війська атакували місцеву лікарню», — йдеться у повідомленні прокуратури.

За даними Генштабу, ворог, крім того, завдав 32 авіаційних ударів та здійснив більш як 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Нажаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура.

«Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка», — йдеться у повідомленні Генштабу.

Так, на Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Цієї доби вів безуспішні наступальні дії в районах Масютівки та Новоселівського. На Лиманському напрямку протягом доби ворог вів наступальні дії в районі Невського Луганської області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське. На Авдіївському та Шахтарському напрямках протягом доби ворог наступальних дій не проводив. На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

«Авіація Сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, з яких 5 — по зенітно-ракетних комплексах окупантів. Крім того, протягом цієї доби, наші захисники знищили 2 розвідувальних БпЛА типу „Орлан-10“. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів, 2 склади пально-мастильних матеріалів, 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції, 2 засоби протиповітряної оборони та ще 2 важливі ворожих цілі», — повідомили в Генштабі.

Як писали «ФАКТИ», втрати окупантів в Україні перевищили 200 тисяч осіб.

Фото: Генштаб ЗСУ

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