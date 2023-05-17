Є рекорд: втрати окупантів в Україні перевищили 200 тисяч осіб

За уточненою інформацією, під час масованої атаки з повітря противник завдав 31 ракетний удар, зокрема, 2 ракетами із С-300 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області та 2 ракетами «Калібр» — по цивільній інфраструктурі Миколаєва.

Фото удару по «військовому об`єкту» показав очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім — в обласному центрі ворожа ракета прилетіла у супермаркет.

Фото зі сторінки Віталія Кіма

«росія знищила найновішу зброю України. Було знищено 1000 одиниць ЗРК Ковбаса та РСЗВ Йогурт», — процитував він коментар одного з інтернет-користувачів.

Окрім торгівельного центру, від обстрілу постраждав також один з автосалонів.

Як зазначають в Генштабі ЗСУ, протягом доби, що минула, російські окупанти завдали 57 авіаційних ударів та здійснили 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Для ракетних ударів ворог використав 6 аеробалістичних ракет «Кинджал», 13 крилатих ракет «Калібр» (2 ракети підірвалися у повітрі) та 10 ракет наземного базування (С-400, «Іскандер-М»), 25 з них було знищено нашими захисниками.

Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура, зокрема, у населених пунктів Дворічна, Вовчанськ та Тищенківка Харківської області, є загиблі та поранені мирні люди, знищені житлові приватні будинки, лікарня та інша цивільна інфраструктура.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — минулої доби відбулось 55 бойових зіткнень, в епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Масютівки Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки на Луганщині.

На Лиманському напрямку протягом доби ворог вів наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за Бахмут. Також противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Іванівського.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється.

«Противник і надалі продовжує цинічно використовувати дошкільні заклади тимчасово захоплених населених пунктів у своїх цілях. Так, будівлю дитячого садочка селища Юр’ївка Запорізької області російські окупанти використовують для розміщення особового складу. Водночас, на території дитячого садочка проживають цивільні особи, яких було вивезено з наближених до лінії бойового зіткнення населених пунктів», — йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

Авіація Сил оборонизавдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 4 — по зенітно-ракетних комплексах противника. Протягом минулої доби нашими захисниками знищено 10 ударних та 6 розвідувальних БпЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 6 районів зосередження живої сили, 3 станції радіоелектронної боротьби, 4 склади боєприпасів противника та 1 пункт з пально-мастильними матеріалами.

За офіційними даними, втрати особового складу ворога станом на ранок середи, 17 травня, перевищили 200 тисяч вбитими.

Фото Генштаба

Нагадаємо, що днями президент Володимир Зеленський заявляв, що Україні ще необхідний час для початку контрнаступу, і що ЗСУ очікують на обіцяне країнами-партнерами озброєння.

Фото Генштабу ЗСУ

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