Ломаченко провів дуель поглядів із Хейні та сказав, хто може зупинити війну в Україні (відео)

У ніч на неділю, 21 травня, у Лас-Вегасі пройде супербій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між володарем титулів непереможним американцем Девіном Хейні (29 перемог, 15 з них — нокаутом) та претендентом на трофеї українцем Василем Ломаченком (17 перемог, 11 з них — нокаутом, 2 поразки).

За кілька днів до мегафайту боксери провели пресконференцію та влаштували дуель поглядів. Суперники довго не могли відвести очі один від одного, тому довелося їм «допомагати» розійтися — при цьому обійшлося без сутичок та взаємних образ.

Спілкуючись із пресою, Ломаченко зазначив, наскільки важливим є для нього майбутній поєдинок. Також, звичайно, зачепили й тему війни в Україні — щоправда, боксер уникнув прямої відповіді.

«Девін — справді боксер дуже високого рівня, — зазначив наш співвітчизник. — Він тонко розуміє наш вид спорту, усвідомлює, на що здатний. Вміє використати ноги, добре відчуває дистанцію. Проте я маю великий досвід у боксі. Тому цей поєдинок буде дуже цікавим для мене. Здобути всі чемпіонські пояси — це моя мета, моя мрія. Бій із Хейні — у першу чергу для Бога, в другу для батька та моєї родини, і, звичайно, заради моєї країни.

Війна в Україні? Важко щось сказати, тому що ви нічого не можете змінити. Якщо ви щось кажете чи робите, то це нічого не змінить. Думаю, лише Бог може щось змінити. Тому нам потрібно просто молитися та просити його зупинити цю війну".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що непереможний боксер Шакур Стівенсон дав категоричний прогноз на чемпіонський бій Хейні — Ломаченко.

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