Де і коли дивитися онлайн Хейні — Ломаченко: розклад трансляцій та прогноз на бій за титул абсолютного чемпіона світу (відео)

У ніч на неділю, 21 травня, на знаменитій арені MGM Grand у Лас-Вегасі (США) відбудеться бій за титул абсолютного чемпіона світу з боксу у легкій вазі, в якому колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях українець Василь Ломаченко (17 перемог, 11 з них — нокаутом, 2 поразки) битиметься з чинним володарем поясів американцем Девіном Хейні (29 перемог, 15 з них — нокаутом).

Зазначимо, що 35-річний Ломаченко, який першу дуель поглядів із суперником провів у березні, підходить до бою із серією з трьох перемог — над Масайоші Накатані з Японії (технічним нокаутом), Річардом Коммі з Гани та Джемейном Ортісом із США (обидва успіхи — одноголосним рішенням суддів).

У свою чергу, 24-річний володар поясів WBC, WBA Super, WBO та IBF Девін Хейні, який не знає поразок на професіональному рингу, після чотирьох успішних захистів (проти Альфредо Сантьяго, Юріоркіса Гамбоа, Хорхе Лінареса та Джозефа Діаса) торік двічі переміг австралійця Джорджа Камбососа (в бою за «абсолют» у червні та в реванші у жовтні).

Букмекери в майбутньому поєдинку бачать фаворитом американця, який і молодший за Василя на 11 років, і вищий (173 см проти 170 см) і значно перевершує претендента в розмаху рук (180 см проти 166 см). Наприклад, авторитетна компанія William Hill ставки на перемогу Хейні приймає з коефіцієнтом 1,36, на нічию — 15,00, на успіх дворазового олімпійського чемпіона — 3,10.

У прямому ефірі в Україні бій Хейні — Ломаченко не транслюватиметься (початок шоу — о 5:00 за київським часом, а самого поєдинку — приблизно о 7:00). Медіа-сервіс MEGOGO, який традиційно показував вечори боксу промоутерської компанії Top Rank, відмовився від демонстрації поєдинку. Платформа не пояснила свого рішення, але, не виключено, що це пов'язано із серією церковних скандалів навколо Ломаченка, який активно підтримує УПЦ МП.

Ексклюзивно бій у Лас-Вегасі транслюватиме канал ESPN + за системою Pay-per-view (плати та дивись) за 59,99 долара (близько 2200 грн). Також показ шоу відбудеться на британському Sky Sports та сервісі sky.com (місячна підписка на сервіс — 29 фунтів стерлінгів або 1 300 гривень).

Бокс. Бій за титул абсолютного чемпіона світу. Легка вага

21 травня (неділя)

Девін Хейні — Василь Ломаченко 7:00 ESPN +, Sky Sports

До речі, за неофіційною інформацією, Ломаченко отримає за бій проти Хейні 900 тисяч доларів, що навіть менше, ніж він заробив у попередньому поєдинку проти Ортіса (1,2 млн) і тим паче у попередньому протистоянні за титул абсолютного чемпіона світу проти Теофімо Лопеса у 2020-му (попри поразку — 3,25 млн).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що непереможний боксер дав категоричний прогноз на чемпіонський бій Хейні — Ломаченко.

Фото Twitter Top Rank Boxing

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