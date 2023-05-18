Як дізнатися, чи було авто бите: водіям назвали простий, але корисний метод

Майбутніх власників вживаних автомобілів завжди хвилює питання, чи не була машина в аварії та на скільки значні були ушкодження.

Експерти, які працюють на авторинку, радять в такій ситуації скористатися звичайним магнітом з холодильника, повідомляє «Автогід».

За допомогою магніту можна визначити, чи є металеві деталі на автомобілі з шаром фарби. Якщо магніт притягується до деталі, то це означає, що метал не був пошкоджений і не відновлювався після аварії.

Якщо ж магніт не притягується до деталі, то є підозра на те, що деталь була пошкоджена і відновлена.

При тому варто зазначити, що магніт може не притягуватися до деяких деталей автомобіля. Наприклад, якщо на деталі є шпаклівка або інший шар, то магніт може не притягуватися або притягуватися дуже слабо.

Раніше експерти назвали найпроблемніші сімейні автомобілі, які вони не рекомендують купувати на вторинному ринку.

211

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram