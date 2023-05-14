Проїдуть до 500 тисяч км і більше без ремонту: в Hot Cars назвали рейтинг надійних японських авто

Водії всього світу, які купують японські автомобілі, задоволені якістю японського автопрому. Японські машини цінують за надійність, практичність, а також довговічність.

Журналісти авторитетного американського видання Hot Cars, на основі аналітичних даних ISeeCars, RepairPal та Kelley Blue Book, сформували рейтинг надійних автомобілів.



Вони назвали ТОП-5 японських машин, котрі можуть проїхати до 500 тисяч км та більше.

Toyota Land Cruiser — автомобіль, що має гарний імідж на батьківщині та за її межами. Автомобіль без проблем проїде 450 тис. км;

Toyota Prius — популярна модель, що на одометрі сміливо покаже 400 тис. км;

Toyota Avalon (аналог Camry на інших ринках) — дане авто має гарні характеристики, що дозволяють проїхати 395 тис. км без серйозних поломок;

Honda Pilot — дана модель без проблем подолає 380 тис. км;

Toyota Camry — популярний автомобіль, що подолає 370 тис. км.

Нагадаємо, в Україні від початку травня при укладенні договору купівлі-продажу та при перереєстрації транспортного засобу в сервісному центрі МВС, можна передати безоплатно номерні знаки від попереднього власника новому власнику, окрім номерних знаків із відповідною комбінацією цифр та індивідуальних номерних знаків.

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