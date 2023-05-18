Клієнти залишились без посилок: в роботі «Нової пошти» стався масштабний збій

Від вчорашнього вечора й до цього часу клієнти «Нової пошти» скаржаться на проблеми та системний збій у роботі сервісу.

Про це пише РБК-Україна.

Зокрема, користувачі скаржаться на те, що виникають проблеми в роботі мобільного додатка. Крім того, клієнти не можуть здійснити оплату онлайн. Оплата можлива, лише готівкою. Також не можливо отримати посилку в поштоматі.

Крім того, користувачі повідомляють про проблеми з авторизацією в додатку пошти.

На сторінці в соцмережі працівники «Нової Пошти» повідомляють про масовий технічний збій та зазначають, що вже ведуться роботи над відновленням повноцінної роботи.

Водночас на ресурсі «Підслухано в ІТ» повідомляють, що причиною збою у роботі підприємства став фішинговий лист корпоративної Gmail-пошти та системи.



«У сортувальні центри виводять усі зміни. Оцінок та прогнозів ніхто не дає», — повідомляють там.

Крім того, це джерело повідомляє, що, схоже, 18 травня відділення «Нової пошти» працюватимуть у ручному режимі.

Нагадаємо, нещодавно «Нова пошта» запустила сервіс безоплатного відправлення товару, від якого відмовився замовник. Цей сервіс називається «Легке повернення».

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