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«Можна врегулювати кількома способами»: в «Укренерго» відповіли, чи чекати відключень світла влітку

19:50 18 травня 2023
ЛЕП

Влітку відключення електрики у споживачів будуть застосовуватись в останню чергу, навіть якщо виникне дефіцит в енергосистемі України.

Про це повідомив голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

«Дефіцит, який може бути протягом літа, не означає відключень споживачів. Його можна врегулювати кількома способами, і відключення споживачів — останній у переліку по пріоритетності», — розповів глава компанії.

За його словами, найбільш очевидним способом збалансувати енергосистему є імпорт електроенергії з країн ЄС.

Другий — максимізувати використання нашої теплової та гідрогенерації: тих енергоблоків, які не перебуватимуть у планових ремонтах чи які не є пошкоджені російськими ракетними обстрілами.

«Ми також закликаємо українських споживачів ощадливо споживати енергоресурси, особливо у вечірні години — і 7-ої до 10-ої вечора. Намагатися переносити споживання з цих годин або на ніч, або на денні години», — додав очільник Укренерго.

Нагадаємо, вже у червні цього року може відбутися зростання тарифів на електроенергію. Вартість струму зросте приблизно на 30−40%.

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