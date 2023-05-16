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Тарифи зростуть: стало відомо, скільки буде коштувати електроенергія для українців

17:50 16 травня 2023
Електромережі

Зростання тарифу на електроенергію може відбутися вже у червні. Однак радикальне підвищення до ринкового рівня не планується. На думку кількох експертів із ЖКГ, вартість струму, ймовірно, зросте приблизно на 30−40%, тож нова вартість електроенергії становитиме близько 2,3−2,5 грн/кВтгод.

При цьому, як розповіли журналістам Обозрєватєля у профільній національній комісії (НКРЕКУ) «справжня» ціна на світло складається з:

  • 3,24 грн/кВтгод — середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії на ринку на «добу вперед» (станом на березень-2023);
  • 0,43 грн/кВтгод — тариф на послуги з передачі з 1 квітня;
  • 1,32 грн/кВтгод — середньозважений тариф на послуги з розподілу електроенергії для другого класу напруги;
  • 0,115 грн/кВтгод — середньозважений тариф на послуги постачальника універсальних послуг;
  • 20% ПДВ.

Тобто навіть без ПДВ виходить 5,1 грн/кВтгод. А з його врахуванням — 6,12 грн/кВтгод.

Тож найвірогідніше, що тарифи на електроенергію переглядатимуть і надалі, і не лише для того, щоб отримати додаткове фінансування для ремонту енергетичної інфраструктури, яка постраждала від російського обстрілу. Важливим залишається і банальне покриття витрат на виробництво та транспортування.

Нагадаємо, у Нацбанку вже заявили, що саме потреба приведення адміністративних цін і тарифів до їхнього економічно обґрунтованого рівня стане основним рушієм інфляції в Україні у наступних роках.

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