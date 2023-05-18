Українці можуть отримати невиплачені їм пільги на комуналку: що потрібно встигнути зробити до вересня

Українці, які мають право на субсидію, можуть отримати не виплачені суми пільг.

Ідеться про кошти, що обліковувалися на рахунку для виплати пільг за обліковими записами пільговиків станом на 1 червня 2022 року, за якими не було звернень щодо їх виплати. Про це повідомили у Пенсійному фонді України (ПФУ).

Зазначається, що облік цих коштів припинено 20 грудня 2022 року, їх було повернуто «Ощадбанком» на рахунок Мінсоцполітики.

Органи Пенсійного фонду України виплачуватимуть ці кошти до вересня 2023 року за зверненнями пільговиків.

Для отримання невиплачених сум потрібно подати до ПФУ заяву довільної форми, у якій обов’язково зазначити:

- назву документа, що дає право на пільги, його серію та номер (за наявності), ким видано документ і дату його видачі (з пред’явленням оригіналу зазначеного документа або електронного посвідчення ветерана);

- реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які мають відмітку в паспорті громадянина України про право здійснювати платежі за серією (за наявності) та номером паспорта);

- серію та номер паспорта громадянина України або свідоцтва про народження, або тимчасового посвідчення громадянина України, ким видано документ і дату його видачі;

- номер рахунка (за стандартом IBAN) та найменування банку, в якому відкрито рахунок для зарахування суми невиплаченої пільги.

У разі смерті пільговика, залишки коштів пільг може отримати член його сім’ї, на якого поширювалися пільги.

Нагадаємо, міністерка соцполітики анонсувала нововведення щодо вдосконалення механізму призначення субсидій.

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