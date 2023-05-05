Українцям через «Дію» повідомлятимуть, чи мають вони право на субсидію: міністр соцполітики анонсувала нововведення

В Україні, де раніше попередили про зменшення розміру житлових субсидій, планують вдосконалити механізм їх призначення. Зокрема, будуть особисто повідомляти людину, якщо вона має право на субсидію. Про це заявила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович в ефірі Українського радіо.

«Ми плануємо спрощення й подальшу цифровізацію наших соціальних допомог, і розпочинатимемо із субсидій, бо це доволі масова допомога — 2,2 млн господарств», — наголосила посадовиця.

За її словами, збільшиться кількість реєстрів, які надаватимуть інформацію Пенсійному фонду, зокрема щодо доходів громадян. Завдяки цьому можна буде автоматично визначити право людини на допомогу з оплати ЖКП до її звернення за призначенням таких виплат.

«Ми зможемо сказати: ви маєте право на субсидію. Ми бачимо, що вас п’ять членів родини проживає разом, ось ваші доходи — ми зробили такий обмін, таку верифікацію. Ваші видатки по комуналці більші, ніж ваші доходи у відсотковому співвідношенні — ми можемо вам таку допомогу запропонувати», — розповіла Жолнович.

Після цього людина зможе вирішити — потрібна їй житлова субсидія, і підтвердити заявку, чи ні. Пакет документів за неї сформують.

Повідомляти про право на субсидію планують через мобільний застосунок «Дія», особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду чи смс-повідомленням. У перших двох випадках людина зможе підтвердити подання заявки на допомогу онлайн, в останньому — їй потрібно буде звернутися до ЦНАПу, сервісного центру ПФУ чи уповноважених місцевих органів влади для оформлення субсидії.

Раніше «ФАКТИ» писали, які зміни чекають українців у травні щодо пенсій, тарифів та житлових субсидій, а також про те, хто може розраховувати на недоотриману субсидію у разі смерті отримувача.

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