Розмір субсидій буде меншим: в ПФУ зробили важливе попередження
Розмір житлової субсидії, яку виплатять у травні за квітень, зменшиться.
Про це повідомили у Пенсійному фонды України (ПФУ).
Причиною зменшення стало закінчення опалювального сезону, зазначили в ПФУ — адже житлова субсидія на оплату комунальних послуг розраховується у квітні та жовтні з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня включно.
«Це значить, що у квітні субсидію, яка буде виплачуватись у травні, розраховано на всі отримані послуги, в тому числі за 15 днів на послуги з опалення», — йдеться в повідомленні.
На неопалювальний сезон — на період з 1 травня по 30 вересня — розраховуються житлові субсидії для більшості громадян, які отримували їх під час опалювального періоду, автоматично, за умови, що не змінилися дані про майновий стан чи склад родини.
Якщо ж зміни відбулися, отримувачі субсидії повинні надавати протягом 30 днів до територіальних органів ПФУ інформацію про такі зміни.
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