Частині медиків збільшать зарплату: хто може розраховувати на підвищення

Попри війну та складне економічне становище, медичним працівникам, які надають екстрену та спеціалізовану медичну допомогу на прифронтових територіях та у зоні бойових дій, збільшать мінімальну зарплату.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.

Йдеться про встановлення нового рівня зарплати для лікарів, фармацевтів, фахівців з реабілітації, медичних сестер та молодших медичних працівників, які працюють у небезпечних умовах поблизу лінії фронту.

Постанова поширюється на медичних працівників закладів охорони здоров'я, які мають контракт з Національною службою здоров'я. У МОЗ зазначили, що постанова діятиме до кінця 2023 року.

Згідно з наказом Мінреінтеграції, на територіях активних бойових дій встановлено заробітну плату на рівні не менше:

- 28 тисяч гривень — для лікарів, фармацевтів, професіоналів у галузі охорони здоров'я та професіоналів з вищою немедичною освітою у галузі охорони здоров'я;

- 18 тисяч гривень — для медсестер та медбратів;

- 9 тисяч гривень — для молодших медпрацівників.

На територіях можливих бойових дій (прифронтових територіях), згідно з наказом Мінреінтеграції, встановлено заробітну плату на рівні не менше:

- 23 тисячі гривень — для лікарів, фармацевтів, професіоналів у галузі охорони здоров'я та професіоналів з вищою немедичною освітою у галузі охорони здоров'я;

- 15 500 гривень — для медсестер та медбратів;

- 8 тисяч гривень — для молодших медпрацівників.

Нагадаємо, у квітні в Україні підвищили оклади працівникам державних органів, які працюють на територіях, де тривають активні бойові дії.

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