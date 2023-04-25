Кабмін вдвічі підвищив зарплати деяким чиновникам: кого це стосується

В Україні, де вирішили поки не підвищувати тарифи на електрику, підвищено оклади працівникам державних органів, які працюють на територіях, де тривають активні чи можливі бойові дії. Прийнята 25 квітня на засіданні Кабміну постанова була розроблена Мінреінтеграції за дорученням прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Про це повідомили у міністерстві.

Так, передбачається збільшення посадового окладу у два чи в півтора раза працівникам, які працюють в умовах ризику для життя і здоров’я. Для працівників державних органів на територіях активних бойових дій посадові оклади визначаються з урахуванням коефіцієнта 2, а на територіях можливих бойових дій — з урахуванням коефіцієнта 1,5.

«Вони працюють фактично з ризиком для життя і здоровʼя. Тому Уряд має подбати про гідну оплату праці», — наголосила віцепрем’єрка Ірина Верещук.

Такі ж коефіцієнти рекомендовано встановлювати й органам місцевого самоврядування.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, згідно з яким в Україні планують поетапно підняти рівень мінімальної заробітної плати протягом 2023 року.

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