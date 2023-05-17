Мінімальну зарплату в Україні можуть підвищити двічі у 2023 році й різко

В Україні, де нещодавно підвищили зарплати деяким чиновникам, у 2023 році можуть двічі підвищити мінімальну зарплату. У результаті очікується, що вона становитиме майже 9 000 гривень. Це станеться у разі ухвалення Верховною Радою відповідного законопроекту. Наразі він перебуває на стадії опрацювання у бюджетному комітеті ВР.

Наразі розмір мінімальної зарплати в Україні становить 6 700 гривень. За проектом закону, у 2023 році заплановано 2 етапи підвищення: з 1 липня — до 8 107 гривень; з 1 жовтня — до 8918 гривень.

Як йдеться в пояснювальній записці до законопроекту, поточний розмір мінімальної зарплати в Україні є порушенням законодавства. Адже він менший за прожитковий мінімум для працездатних осіб у 7 539 грн. У статті 9 Закону України «Про оплату праці» передбачено: «Мінімальна заробітна плата встановлюється у розмірі не нижче за розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб».

Крім того, наголошують вони, ухвалення цього документу сприятиме підвищенню рівня соціального захисту громадян України, які отримують низькі суми заробітної плати.

Як писали «ФАКТИ», раніше Кабмін підвищив зарплати частині українських медиків. Також зараз розглядається питання щодо підвищення зарплат для деяких категорій військових.

Фото: Pixabay

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