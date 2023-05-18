У Папи Римського заявили про згоду Києва та москви «обговорити перемир'я»

Візит президента Зеленського до Італії та його зустріч з Папою Римським, можливо, принесли перші результати: влада України та росії нібито відповіла згодою на пропозицію Папи Римського прийняти спецпосланців Франциска для обговорення перемир'я.

Про це повідомляє спеціалізований ватиканський портал Il Sismografo, не називаючи джерел своєї інформації.

У повідомленні наголошується, що до Києва міг би вирушити голова Конференції італійських єпископів кардинал Маттео Марія Дзуппі, а до москви — префект декастерії у справах Східних церков архієпископ Клаудіо Гуджеротті.

За твердженням видання, сторони прийняли пропозицію про відповідні зустрічі, проте «підготовка вкрай складна, і поки що прогрес вкрай скромний».

У матеріалі Il Sismografo також йдеться про те, що саме у цьому може полягати «мирна місія» Ватикану, про яку Папа Римський повідомив наприкінці квітня на шляху з Будапешта.

Водночас президент Зеленський на зустрічі з Папою заявив, що Україна не потребує посередників для переговорів.

Нагадаємо, під час традиційного великоднього послання Urbi et Orbi («Місто і мир») Папа Римський закликав міжнародну спільноту прагнути до припинення конфліктів в Україні, Сирії та інших країнах.

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