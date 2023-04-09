У великодньому посланні Папа Римський згадав про «любий український народ» і не забув про росію: що сказав понтифік

У неділю, 9 квітня, Папа Римський відслужив великодню месу на площі Святого Петра у Римі. Там зібралося щонайменше 45 тисяч віруючих.

Франциск звернувся до пастви з традиційним пасхальним посланням та благословенням Urbi et Orbi («Місту та миру»). У месі брали участь 32 кардинали, 15 єпископів та 300 священиків. Площа була прикрашена квітами, зокрема, 720 трояндами, які надіслали Нідерланди.

«Допоможи любому українському народу на його шляху до миру та пролий пасхальне світло на народ росії. Втіш поранених і тих, хто втратив своїх близьких через війну, і вчини, щоби полонені змогли повернутися цілі і здорові до своїх сімей», — сказав понтифік.

Він також закликав міжнародне співтовариство прагнути припинення конфліктів в Україні, Сирії та інших країнах.

Напередодні під час традиційного богослужіння в базиліці Святого Петра Франциск говорив про «розгул несправедливості» та «крижані вітри війни», які затьмарили Великдень. Понтифік молився також про силу для тих, хто постраждав від землетрусів у Туреччині та Сирії.

Як вже повідомляли «ФАКТИ», за 10 днів до Великодня Франциска було екстрено госпіталізовано. Йому було важко дихати. Лікарі діагностували бронхіт. Понтифіка виписали 1 квітня.

Перенесене захворювання змусило Папу Римського відмовитися від участі у традиційній ході Хресного шляху (Via Crucis) у Колізеї. Він також обмежив активність під час служби 7 квітня у базиліці Святого Петра. Проповідь натомість зачитав кардинал і проповідник Папського дому Раньєро Канталамесса. Франциск не зміг вклонитися перед вівтарем на початку літургії, оскільки перебував у кріслі-колясці через старі проблеми з коліном. Він замінив цю частину ритуалу безмовною молитвою.

Франциск неодноразово закликав до закінчення розв'язаної росією війни і вказував на жорстокість росіян у відношенні до мирних українських громадян. На початку березня Папа Римський вкотре заявив, що готовий відвідати москву та Київ з метою сприяння вирішенню конфлікту. При цьому Франциск різко розкритикував очільника Російської православної церкви патріарха Кирила за те, що той виправдовує війну.

Нагадаємо, що виписуючись з лікарні, Папа Римський сказав журналістам, які його чекали, що він все ще живий і що він не боїться. Жарт був цілком доречним і вдалим, враховуючи, що виписка відбулася 1 квітня.

Фото UMA Press

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