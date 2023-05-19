Рада хоче заборонити арешт коштів певних категорій боржників: кого це може торкнутися

У Верховній Раді на розгляд депутатам роздано законопроєкт, яким пропонується внести зміні до Закону України «Про виконавче провадження». В пропозиції йдеться про заборону арешту рахунків певних категорій боржників.

Автори документу, розміщеного на парламентському сайті, зазначають, що у зв’язку із повномасштабним вторгненням військ російської федерації на територію України велика кількість громадян бере участь у заходах з відсічі збройної агресії.

«До введення в Україні правового режиму воєнного стану частина осіб, які наразі захищають нашу державу, користувались фінансовими послугами, вчиняли цивільно-правові правочини, та з різних причин не змоги

вчасно виконати свої фінансові (майнові) зобов’язання, що стало наслідком ухвалення відповідних судових рішень, відкриття виконавчих проваджень та накладення арешту на поточні рахунки фізичних осіб», — йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Нардепи пропонують не застосовувати такі обмеження щодо видаткових операцій військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Визначити перелік документів та встановити порядок зняття вказаними категоріями осіб обмежень на здійснення видаткових операції з поточних рахунків має Кабінет міністрів.

Нагадаємо, що в Україні заборонено стягувати борги за комуналку в районах, де тривають військові дії або де не минуло трьох місяців із моменту їхнього припинення, або на окупованій території, а також з переселенців.

Фото Pixabay



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