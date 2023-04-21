Кабмін заборонив стягувати заборгованість за житлово-комунальні послуги з частини українців: кого це стосується

В Україні, де заборгованість за житлово-комунальні послуги можна реструктурувати, заборонили в деяких випадках стягувати заборгованість за житлово-комунальні послуги. Про це йдеться у повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Так, заборонено стягувати заборгованість за житлово-комунальні послуги на територіях бойових дій або тимчасово окупованих територій.

«Сьогодні Уряд схвалив розроблену Мінреінтеграції постанову, яка забороняє стягувати із громадян заборгованість за житлово-комунальні послуги, утворену після 24 лютого 2022 року. Заборона поширюється на території, де ведуться бойові дії або тимчасово окуповані рф, відповідно до Переліку Мінреінтеграції. Йдеться про осіб, які були змушені покинути свої домівки й евакуювалися у більш безпечні регіони. Споживачі мають надати постачальнику комунальних послуг або управителю багатоквартирного будинку документи, що підтверджують їх відсутність у будинку. Це перш за все довідка внутрішньо переміщеної особи, документ про тимчасовий прихисток в іноземній державі або документи з роботи, щодо лікування, навчання, проходження військової служби. Крім того, постановою врегульовано питання безперебійного надання житлово-комунальних послуг у приміщеннях державної, комунальної та приватної власності, які використовуються для розміщення внутрішньо переміщених осіб», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», раніше до Верховної Ради внесли закон про списання боргів українців за «комуналку».

Зазначимо, що нині загальний борг за «комуналку» вже перевищив 50 млрд грн, що пояснюється зокрема і тим, що багато хто з мешканців багатоквартирних будинків досі не повернувся з-за кордону.

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