«У мене немає потреби в Голлівуді»: Джонні Депп підписав новий контракт з будинком Dior на 20 млн доларів

Джонні Депп продовжує насолоджуватися своїм тріумфальним поверненням у великий кінематограф. Як уже повідомляли «ФАКТИ», 59-річний актор виконав головну роль у фільмі «Жанна Дюбаррі» (відомий в інтернеті також як «Фаворитка»). Прем'єрою картини відкрився 76-й Каннський міжнародний кінофестиваль.

Депп був присутній на церемонії. Шанувальники прийшли в захват.

Джонні Депп зіграв у фільмі «Жанна Дюбаррі» короля Франції Людовіка XV

Джонні все ще знаходиться у Каннах. 17 травня він став гостем вечірки, яку влаштував знаменитий дім Dior. Стало відомо, що Депп з ним пописав новий контракт на три роки. Актор продовжить рекламувати туалетну воду для чоловіків Sauvage. За це він отримає 20 мільйонів доларів!

Актор рекламує туалетну воду для чоловіків Sauvage

На вечірці Депп був у елегантному смугастому костюмі та чорному капелюсі з широкими полями (на фото у заголовку). На пальцях обох рук красувалися вісім срібних каблучок та перснів. У лівому вусі була срібна сережка.

Репортери поцікавилися у Джонні, як ставиться до бойкоту, який оголосив йому раніше Голлівуд через скандальне розлучення з дружиною, актрисою Ембер Херд (нагадаємо, Депп зумів у суді довести, що Ембер обмовила його). Депп знизав плечима.

«Бойкот? Я не помітив його. Можливо, тому що не думаю про Голлівуд. Я незалежний, я не маю потреби в Голлівуді», — відповів відомий актор.

Тим часом дочка Джонні Лілі-Роуз Депп викликала ажіотаж відвертою фотосесією для модного журналу.

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