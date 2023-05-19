«У мене немає потреби в Голлівуді»: Джонні Депп підписав новий контракт з будинком Dior на 20 млн доларів
Джонні Депп продовжує насолоджуватися своїм тріумфальним поверненням у великий кінематограф. Як уже повідомляли «ФАКТИ», 59-річний актор виконав головну роль у фільмі «Жанна Дюбаррі» (відомий в інтернеті також як «Фаворитка»). Прем'єрою картини відкрився 76-й Каннський міжнародний кінофестиваль.
Депп був присутній на церемонії. Шанувальники прийшли в захват.
Джонні все ще знаходиться у Каннах. 17 травня він став гостем вечірки, яку влаштував знаменитий дім Dior. Стало відомо, що Депп з ним пописав новий контракт на три роки. Актор продовжить рекламувати туалетну воду для чоловіків Sauvage. За це він отримає 20 мільйонів доларів!
На вечірці Депп був у елегантному смугастому костюмі та чорному капелюсі з широкими полями (на фото у заголовку). На пальцях обох рук красувалися вісім срібних каблучок та перснів. У лівому вусі була срібна сережка.
Репортери поцікавилися у Джонні, як ставиться до бойкоту, який оголосив йому раніше Голлівуд через скандальне розлучення з дружиною, актрисою Ембер Херд (нагадаємо, Депп зумів у суді довести, що Ембер обмовила його). Депп знизав плечима.
«Бойкот? Я не помітив його. Можливо, тому що не думаю про Голлівуд. Я незалежний, я не маю потреби в Голлівуді», — відповів відомий актор.
Тим часом дочка Джонні Лілі-Роуз Депп викликала ажіотаж відвертою фотосесією для модного журналу.80
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram