Тато точно отримає інфаркт: Лілі-Роуз Депп засвітилася топлес

Для журналу «i-D» донька актора Джонні Деппа Лілі-Роуз Депп вдягла вбрання, яке вже викликало ажіотаж у 90-х роках. Фотографії нагадують про колишню подругу її батька.

У листопаді Лілі-Роуз Депп поділилася фотографіями зі зйомки для модного журналу «Elle» зі своїми сімома мільйонами підписників в Instagram. Після цього на соціальній платформі доньки Джонні Деппа і Ванесси Параді настало затишшя. Аж до тепер. Через три місяці після обкладинки «Elle» 23-річна дівчина знову публікує знімки, зроблені під час професійної зйомки. Цього разу Лілі-Роуз Депп позує для журналу «i-D» — і вони показують актрису з особливо відвертого боку.

На першому фото Лілі-Роуз Депп одягнена лише в джинси Chanel. Вона прикриває груди рукою. На одному з інших знімків вона одягнена лише в трусики-бікіні, на іншому — в трусиках і шкіряній куртці. Але саме четвертий знімок викликає ажіотаж. На знімку Лілі-Роуз Депп вдягнена в прозору сукню, яка не прикриває навіть груди. Вона поєднала її з чорними сліпами. Чи не здається вам цей образ знайомим?

Кейт Мосс, колишня дівчина її батька, вже одягала мерехтливу сріблясту відверту сукню. Модель продемонструвала цей образ на вечірці «Образ року», організованій Elite Model Agency у 1993 році. Через рік Кейт Мосс зійшлася з Джонні Деппом. Вони були парою до 1994 р. Шанувальники Лілі-Роуз Депп демонструють своє захоплення даниною пам'яті в колонці коментарів під постом.

Фото Кейт Мосс 1993 року

«Весь пост викликає у мене відчуття «Кейт Мосс з 90-х», — прокоментував один користувач в Instagram, «Вона так на неї схожа», — додав інший користувач.

Через чотири роки після розриву з Кейт Мосс Джонні Депп закохався у Ванессу Параді. У 1999 році вони вперше стали батьками, у них народилася донька Лілі-Роуз.

«Мої батьки — художники і завжди заохочували мене досліджувати все, що я хотіла, і підтримували мене в усьому, — розповіла Лілі-Роуз Депп в інтерв'ю журналу, для якого призначені ці фотографії. — Ще маленькою дівчинкою я любила влаштовувати вистави, переодягатися і танцювати».

Деякі з її шанувальників підозрюють, що Джонні Деппу не сподобаються фотографії його дочки. «У твого тата буде серцевий напад, але ти виглядаєш чудово, Лілі-Роуз», — написав один з фоловерів.

Нагадаємо раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Джонні Депп зовсім розбитий горем, адже він втратив не просто друга, а брата.

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