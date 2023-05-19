«Доставляла людей на роботу, а потім розвозила по домівках»: популярна оперна співачка стала водієм

Відома оперна співачка Олена Гребенюк, яка збиралася залишити сцену, з перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну займається волонтерством. В програмі «Точка опори» (Дім) співачка розповіла, що на початку великої війни змінила сцену на роботу водієм і навіть у найскладніші часи не стала виїжджати з родиною за кордон.

Олена розказала, що з підліткового віку знає, що таке війна. У далекому 1989 році 14-річна Олена з батьками була змушена тікати з Баку до України через збройні сутички в її рідній країні. Проте цього разу артистка прийняла важливе рішення — залишитися в Україні та бути корисною тут.

«Я запитала в доньки, чи їдемо ми, а вона сказала „ні“, — згадала Олена. — Мама теж не збиралася нікуди, вона 24 лютого 2022-го о восьмій годині ранку сказала, що має їхати на роботу. Ми сіли і поїхали до неї на роботу. Бігти від своєї долі важко. Треба змінювати долю. Україна — це моя родина. Мабуть, якби коріння моєї бабусі не було з Нагірного Карабаху, все було б трохи простіше. Свого часу вона дуже хвилювалася і не хотіла звідти їхати».

Мама Олени працює у відділі кадрів в поліклініці. Так співачка стала водієм для медичних працівників, які щодня мали діставатися до роботи.

«Коли в Києві припинив працювати транспорт, лікарям же потрібно було якось діставатися, але не у всіх є власний транспорт, тож я возила їх, — розказала Олена. — Наступного ранку в мене в машині було вже чотири людини. Доставляла їх на роботу, а потім розвозила по домівках. Мені за це директорка поліклініки видала спеціальну червону куртку, я тепер медичний волонтер. За цією курткою мене всі впізнавали».

Оперна співачка стала волонтерити та допомагати літнім людям.

«Бувало, що декілька бабусь у моєму домі потребували допомоги, бо в них нікого не було, а соціальні служби не працювали, — каже співачка. — Їм і в магазин непросто сходити, так ще й не було, що купити і черги дуже великі. Ліків не було. Якось я вистояла п'ятигодинну чергу у дві аптеки. Цей час пролетів, як одна мить, бо все свистіло навкруги, але я стояла, і зі мною ціла черга людей. Але я діставала все, що було потрібне — віддавала і розуміла, що все недаремно».

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