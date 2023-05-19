Депутат з Дніпра Олійник, який пише про інтереси рф, може перебувати за кордоном, — політолог

Колишній голова Дніпропетровської облради і досі чинний її депутат Святослав Олійник з початку широкомасштабного вторгнення рф в України міг виїхати за кордон по паспорту іншої держави. Про це написав політолог Олексій Голобуцький, посилаючись на інформацію від власних джерел.

«Джерела підтверджують, що Олійник має громадянство іншої країни і не з українським паспортом втік за кордон. Станом на зараз він і досі не в Україні», — повідомив Голобуцький.

За його інформацією, у Словаччині Олійник має нерухомість та рахунки в банку.

Політолог пише, що журналісти видання Telegraf напередодні зв’язалися з депутатом Дніпропетровської облради, щоб запитати, де він. Але Олійник не відповів на пряме питання щодо свого місцеперебування. За його словами, він «має право на перетин кордону відповідно до чинних правил».

На думку Голобуцького, Святослава Олійника можно зарахувати до «окремого підвиду політичних тварин на цій війні» — депутатів, які втекли за кордон в Європу і звідти «проповідують» мирні переговори з рф.

Йдеться про скандальний пост Олійника у ТГ, що з’явився на початку травня. У ньому ексголова Дніпропетровської облради згадав про публікації західних ЗМІ щодо можливості мирних переговорів з країною-терористом, до того ж з урахуванням інтересів рф.

«Зараз багатьом у політичних колах не терпиться зайняти нішу розваленої ОПЗЖ. Кажуть, Олійник — один із таких недополітиків. Тому не дивуйтеся, якщо через якийсь час він повернеться до Дніпра і продовжить там пісню про компроміси і учьоти інтєрєсов самі знаєте кого», — підсумував Голобуцький.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що багато нерухомості й активів у Словаччині Святослав Олійник свого часу зареєстрував на свою громадянську дружину.

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