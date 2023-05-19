Народні депутати групи «Відновлення України» допомагають ГУР МО

Народний депутат із групи «Відновлення України» Євгеній Шевченко розповів подробиці щодо своєї участі у невтягненні білорусі як держави у війну проти України. Як сказав в етері глава ГУР Кирил Буданов, Шевченко — не перший представник групи, який допомагає його відомству.

За словами депутата Євгена Шевченка, він разом із главою ГУР Кирилом Будановим організували розмову між президентом білорусі олександром лукашенком і президентом України Володимиром Зеленським у перші дні війни, завдяки чому відбулися переговори української та російської делегацій.

«Росіяни послали свою делегацію в білорусь під Гомель, Зеленський сказав, що він не пошле людей на переговори в країну, з якої летять ракети і заходять війська. Російська делегація вже збиралася їхати, і в той момент ми з Будановим підключилися. Я вже розумів психологію президента Зеленського, що він не буде дзвонити лукашенку, тому що напали на Україну. Моє завдання було зробити так, щоб лукашенко сам зателефонував Зеленському і дав гарантії безпеки нашої групи, що з ними нічого не трапиться. Тільки тоді вони поїхали», — розповів Шевченко.

За його словами, для лукашенка ця війна була шоком.

«Він сказав мені, що все можна вирішити і потрібно терміново йти на переговори. Це було все дуже сумбурно, тому всі деталі я не пам'ятаю. Переговори в білорусі допомогли виграти час, нам потрібна була ця пауза. З першого дня війни ГУР намагалося тримати північний рубіж країни, щоб разом із росіянами не пішли білоруські війська. Буданову скромність не дозволить це сказати, але я можу заявити про те, що перший удар під Києвом на себе прийняв саме спецназ ГУР», — прокоментував ЗМІ Євген Шевченко.

На запитання, чи спілкується він зараз із лукашенком, Шевченко відповів так: «Без коментарів».

Крім цього, нардеп повідомив, що зараз продовжує співпрацювати з ГУР.

«Я також постійно відвідую парламент, не пропускаю жодного засідання. Щодо хейту з боку своїх колег у перші дні війни я можу сказати, що головне — вирішити питання для безпеки нашої держави, а не загравати перед В'ятровичем тощо. За справами потрібно судити, а не за словами. Нехай гавкають, я вже звик», — сказав Шевченко.

Раніше у ЗМІ було поширено інформацію, що депутат Олександр Ковальов працює на ГУР МО та увійшов у Координаційний штаб зі звільненням військовополонених. Саме він вів таємні переговори про виведення військових з «Азовсталі».

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