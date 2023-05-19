Троє енергетиків загинули на Сумщині внаслідок атаки безпілотників

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. 19 травня від атаки російських безпілотників на Сумщині загинуло троє працівників АТ «Сумиобленерго».

«Сьогодні, 19 травня, під час пошуку місця пошкодження повітряної лінії, за попередньою інформацією, від ворожої атаки безпілотників загинуло 3-є працівників нашого товариства. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким загиблих колег! Світла памʼять героям енергетичного фронту», — йдеться у повідомленні компанії.

В Офісі Генерального прокурора додали, що «19 травня 2023 року близько 11:45 окупанти, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, обстріляли автомобіль ПАТ „Сумиобленерго“, який їхав по польовій дорозі Юнаківської громади Сумського району». Водій та два електромонтери загинули.

Нагадаємо, що 6 травня під час обстрілу на Херсонщині загинули шестеро співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про це повідомив голова відомства Сергій Крук.

«Під час виконання завдань з розмінування на Херсонщині, наші піротехніки потрапили під обстріл. Шестеро наших спеціалістів загинули. Ще двоє, з них одна жінка фельдшер, — отримали поранення та наразі госпіталізовані. Знищена техніка», — повідомив він.

Як писали «ФАКТИ», минулої ночі ворог знову атакував Україну з повітря, для Києва — це вже десята атака з початку травня.

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