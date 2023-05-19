Тиснуть психологічно: вночі противник вдесяте з початку травня атакував Київ

Другу добу поспіль ворог атакував Україну з повітря, для Києва — це вже десята атака з початку травня.

«Десята повітряна атака на столицю за 19 днів травня! З інтервалом між останніми — менше доби. Така травнева інтенсивність „повітряного вогню“ ворога по Києву. Остання повітряна тривога в столиці повʼязана із застосуванням агресором БПЛА», — повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

За попередніми даними, рашисти запустили по столиці баражуючі боєприпаси «Shahed» кількома хвилями з короткими інтервалами між атаками. За словами очільника столичної військової адміністрації, такою тактикою країна-агресорка намагається виснажити нашу ППО, а також психологічно впливати на цивільне населення.

«Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони. Ударів по Києву не допущено!» — додав він.

А ось у Кривому Розі були «прильоти» — ворог вдарив по приватному промисловому підприємству. Постраждала 64-річна жінка, яку шпиталізували у важкому станi.

«Є суттєві руйнування цехів, знищене обладнання. Одразу кілька будівель зайнялися. В одній з них рятувальники досі приборкують вогонь. Через ворожу атаку пожежа виникла й у чотириповерховій адмінбудівлі. Її вже загасили. Легкі поранення отримав 45-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома», — повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та показав фото наслідків ударів по місту.

Фото зі сторінки Сергія Лисака

Фото зі сторінки Сергія Лисака

Фото зі сторінки Сергія Лисака

Вибухи було чутно і у Львові — це сталося близько 4 години ранку. «За попередньою інформацією, ціллю був обʼєкт критичної інфраструктури міста. Атакували „Шахедами“. Постраждалих немає», — повідомліє мер міста Андрій Садовий.

Як повідомили у Повітряних силах, у ніч проти 19 травня російські окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків ударними дронами «Shahed-136/131» та крилатими ракетами «Калібр» з кораблів у Чорному морі. Зафіксовано пуски 22 «шахедів» та шести «Калібрів».

Силами та засобами протиповітряної оборони повітряних командувань «Центр», «Захід» та «Південь» Повітряних Сил ЗС України знищено три крилаті ракети та 16 ударних дронів.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби противник завдав 39 ракетних та 39 авіаційних ударів, а також здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — за минулу добу відбулось 29 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. Найгарячіші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське.

На Авдіївському напрямку противник провів наступальні дії у напрямку населених пунктів Сєверне та Первомайське, успіху не мав.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка, а також атаку у напрямку Новомихайлівки. В той же час, ворог продовжує знищувати населені пункти вздовж лінії зіткнення.

На Лиманському та Шахтарському напрямках протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс противника, 7 станцій радіоелектронної боротьби та радіолокаційну станцію.

«У зв’язку з великими санітарними втратами, російські окупанти все більше використовують цивільні медичні заклади населених пунктів у власних цілях. Зокрема, у тимчасово окупованому Луганську Залізнична лікарня використовується загарбниками як військовий шпиталь, де лікують поранених військовослужбовців російської федерації та найманців з ПВК «вагнер», — йдеться у ранковому зведенні.

Раніше військовий експерт газети Iltalehti Еміль Кастехелмі відзначав, що Україна розпочала серію контрнаступів у районі Бахмута, який є важливим для росії. В цьому районі, на його думку, просування ЗСУ може бути більш значним, ніж те, про що відомо на даний момент.

Фото зі сторінки Сергія Лисака

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