Масштабна ракетна атака по Україні: над Києвом всі ворожі цілі знищені, в Одесі є «приліт»

Вночі 18 травня російські варвари вкотре атакували Україну ракетами та дронами. Повітряна тривога охопила всі регіони.

Ворог направив свою смертельну зброю й на Київ. Це була вже дев'ята атака на столицю з початку травня. Ракети випускали зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 з району Каспію, повідомили у КМВА.

«Триває серія безпрецедентних за своєю потужністю, інтенсивністю та різноманітністю повітряних атак на Київ. Девʼятий за ліком повітряний напад на столицю з початку травня! Цього разу атака була здійснена із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 з району Каспію, ймовірно — крилатими ракетами типу Х-101/555. Після запуску ракет, ворог задіяв над столицею свої розвідувальні БпЛА», — йдеться у повідомленні очільника КМВА Сергія Попка.

За його інформацією, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені! Остаточні дані про кількість, тип ракет та БпЛА незабаром повідомлять Повітряні сили.

Повідомляється, що зафіксовано падіння уламків в Деснянському та Дарницькому районах столиці.

Найбільші пошкодження зафіксовано в Дарницькому районі — там було загоряння на території гаражного кооперативу. Пожежа ліквідована.

В решті районів можуть бути падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію чи лісопаркову зону. Інформації щодо потерпілих наразі не надходило.

«В черговий раз дякуємо нашій ППО за збережені життя! Слідкуйте за новими повідомленнями. Неухильно дотримуйтеся правил безпеки при оголошені повітряної тривоги!», — додав Попко.

В Одесі російська ракета влучила у промисловий обʼєкт. Про це в етері телемарафону повідомила керівниця пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталя Гуменюк

Одна людина загинула, ще двоє охоронців поранені.

Атака відбувалась з використанням різних ракет з різних напрямків. Більшість ракет сили ППО збили над морем.

На Вінниччині, яку ворог також атакував крилатими ракетами, сили ППО відпрацювали всі повітряні цілі. Про це повідомив голова ОВА Борзов.

Вибухи також вночі чули у Харкові, на Хмельниччині та Житомирщині.

Нагадаємо, вночі 16 травня ворожі війська атакували Україну 18 ракетами різних типів, серед яких були й «Кинджали». Усі 18 ракет знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗСУ.

33

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram