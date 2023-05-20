Нерви ні до біса: Хейні не стримався та штовхнув Ломаченка на церемонії зважування (відео)

У ніч на суботу, 20 травня, у Лас-Вегасі пройшла церемонія зважування напередодні бою за титул абсолютного чемпіона світу у легкій вазі між володарем титулів американцем Девіном Хейні (29 перемог, 15 з них — нокаутом) та претендентом на трофеї українцем Василием Ломаченком (17 перемог, 11 з них — нокаутом, 2 поразки).

Незважаючи на те, що Хейні перевершує Ломаченка в антропометричних даних, на терезах важчим виявився наш співвітчизник — 61,23 кг (135 фунтів) проти 61,19 кг (134,9 фунтів).

Якщо дуель поглядів боксерів кілька днів тому пройшла без інцидентів, то цього разу без скандальної витівки американця не обійшлося. Зійшовши з терезів, Хейні та Лома знову подивилися один одному в очі. Девін почав щось емоційно висловлювати Василю, на що українець лише іронічно посміхався. У підсумку в американця здали нерви й він різко штовхнув нашого співвітчизника в груди, відразу ж будучи освистаним глядачами. Невже боїться за свої титули?..

CHAOS! DEVIN HANEY JUST LAUNCHED LOMACHENKO ACROSS THE STAGE! #HaneyLoma | SAT | https://t.co/5NUYllW4TG pic.twitter.com/MTbprXmP0p — Top Rank Boxing (@trboxing) May 19, 2023

«Він мій. Тепер він мій. Він не має сили. Я відчуваю це. Своїм вчинком він показав, що наляканий», — так прокоментував інцидент українець.

Нагадаємо, що бій за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі відбудеться у ніч проти 21 травня в Лас-Вегасі на рингу знаменитої MGM Grand Arena.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що непереможний Шакур Стівенсон дав категоричний прогноз на чемпіонський бій Хейні — Ломаченко.

Фото Twitter Top Rank

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