ЗСУ відправили на «концерт кобзона» 670 окупантів і знищили 32 дрони ворога, — Гештаб
Розпочалася чотириста п’ятдесята перша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої країни.
Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
За минулу добу відбулось понад 80 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, найгарячіші бої велися за Бахмут, Мар’їнку та в районах Авдіївки, Степового і Новомихайлівки.
Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 62 авіаційних удари, а також здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. Зокрема, внаслідок обстрілу Кривого Рогу Дніпропетровської області, населених пунктів Степногірськ Запорізької області та Берислав і Зеленівка на Херсонщині є загиблі та поранені цивільні особи,
Захищаючи рідну землю, авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 8 — по зенітно-ракетних комплексах противника. А українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 7 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 артилерійських підрозділи на вогневій позиції, 6 станцій радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію ЗРК С-300.
Загалом протягом попередньої доби ворог втратив 670 одиниць особового складу, 4 танки, 5 бойових броньованих машин, 6 засобів ППО, 19 (!) артилерійських систем, 32 безпілотних літальних апаратів різного призначення, 20 одиниць автомобільної і 4 — спеціальної військової техніки.
Нагадаємо, що лише під час відбиття ворожої атаки на Київ та передмістя було знищено 20 «шахедів» та розвідувальний дрон «мерлін-вр».50
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