Розпочалася чотириста п’ятдесята перша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої країни.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.



За минулу добу відбулось понад 80 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, найгарячіші бої велися за Бахмут, Мар’їнку та в районах Авдіївки, Степового і Новомихайлівки.

Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 62 авіаційних удари, а також здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. Зокрема, внаслідок обстрілу Кривого Рогу Дніпропетровської області, населених пунктів Степногірськ Запорізької області та Берислав і Зеленівка на Херсонщині є загиблі та поранені цивільні особи, в т. ч. підтверджено загибель дитини, знищено житлові приватні будинки, медичні установи та інша цивільна інфраструктура.

Захищаючи рідну землю, авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 8 — по зенітно-ракетних комплексах противника. А українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 7 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 артилерійських підрозділи на вогневій позиції, 6 станцій радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію ЗРК С-300.

Загалом протягом попередньої доби ворог втратив 670 одиниць особового складу, 4 танки, 5 бойових броньованих машин, 6 засобів ППО, 19 (!) артилерійських систем, 32 безпілотних літальних апаратів різного призначення, 20 одиниць автомобільної і 4 — спеціальної військової техніки.

Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, що лише під час відбиття ворожої атаки на Київ та передмістя було знищено 20 «шахедів» та розвідувальний дрон «мерлін-вр».

50

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram